Меган Маркл повторила образ своей героини из сериала "Форс-мажоры" (видео)

Перестав сниматься в кино, Меган начала отдавать предпочтение более объемным вещам, в которых комфортно.

41-летняя жена принца Гарри и бывшая американская актриса Меган Маркл повторила образ своей героини из сериала "Форс-мажоры" Рэйчел Зейн в новом видео, пишет Hello.

В ролике, созданном совместно с Fischer House и Invictus Games, Меган излучает корпоративную элегантность, демонстрируя блузку в полоску в сочетании с гладкой черной юбкой-карандашом и туфлями на шпильке. Она уверенно обратилась к ветеранам, еще раз продемонстрировав свое умение сочетать стиль и содержание.

В юридической многосерийной драме "Форс-мажоры" Меган играла помощницу юриста. Ее героиня Рэйчел чаще всего появлялась в офисе в строгих блузах в сочетании с прямыми юбками. Ансамбль завершали лодочки на шпильке и распущенные волосы.

Меган Маркл в образе Рэйчел Зейн Фото: © USA Network

После того как Меган стала невестой принца, она ушла из сериала, однако ее бывший коллега по проекту Патрик Дж. Адамс до сих пор ностальгирует по былым временам. В прошлом месяце он поделился закадровыми снимками со съемочной площадки, раскрывая вечное чувство моды Меган. Правда, потом актер удалил пост.

Герцогиня Сассекская любит деловой стиль Фото: Скриншот

Обсуждая выбор гардероба героини Меган Рэйчел, художник по костюмам шоу Джоли Андреатта рассказала:

"Нам с Меган понравилась одежда Рэйчел… Создавая образ Рэйчел, я напоминала ребенка в кондитерской".

Однако закадровый стиль Меган тяготеет к более расслабленной атмосфере.

"На шоу я ношу вещи, которые очень облегают тело. Именно поэтому мне приятно иметь вещи, в которых немного легче дышать", — призналась Маркл. Именно поэтому Меган часто выбирает летящие шелковые юбки, платья-рубашки и костюмы с широкими брюками для своих публичных выступлений.

Однако на Играх непокоренных 2023 года, проходивших в Дюссельдорфе, герцогиня Сассекская ошеломила присутствующих на церемонии закрытия.

Меган и принц Гарри на Играх непокоренных Фото: Getty Images

Одетая в очаровательное облегающее платье изумрудного оттенка от Cult Gaia, она привлекла внимание своим вырезом без бретелек и замысловатым вырезом с цветочным узором. Ее образ дополнили туфли на каблуке телесного цвета и изящный низкий пучок. Примечательно, что герцогине удалось осуществить это потрясающее преображение без помощи проверенной команды, поскольку она решила лично заниматься своим стилем на протяжении всей поездки.

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