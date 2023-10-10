Леди Гага замечена на редком свидании с бойфрендом (видео)

Артистка и предприниматель Майкл Полански встречались с 2020 года. Впрочем, в 2023 стало известно об их расставании.

37-летняя американская певица Леди Гага и ее бойфренд Майкл Полански, 45, были замечены на двух концертах в Лас-Вегасе, что, судя по всему, развеяло любые слухи об их разрыве. Об этом пишет Page Six.

Фанат поделился видео, на котором Гага и Полански гуляют по залу во время концерта Кэти Перри, а певица "Bad Romance" в этот момент улыбается.

Их также заметили в новом заведении Лас-Вегаса "The Sphere", когда они пришли посмотреть на выступление U2.

Гага была в сине-коричневой куртке, когда она и ее возлюбленный были сняты на видео, танцуя и развлекаясь в VIP-секции музыкально-развлекательной арены.

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Леди Гага с бойфрендом

В прошлом месяце ее и Полански также заметили на свидании, через несколько месяцев после того, как Radar Online сообщил, что они прекратили свой трехлетний роман из-за разногласий относительно брака и детей.

"Они расстались несколько месяцев назад. Это было по-дружески. Они до сих пор друзья", — сообщил источник изданию в конце марта 2023 года.

Леди Гага с бойфрендом

Свидание в августе 2023 года стало первым разом, когда их публично заметили вместе больше чем за год.

Напомним, Леди Гагу заметили на съемках сиквела "Джокера".

Также Фокус писал о реакции Леди Гаги на смерть Тони Беннетта.