Леди Гага появилась в образе Харли Квинн на съемках сиквела "Джокера" в Нью-Йорке

Фанаты уже сейчас могут посмотреть на яркие кадры и образы со съемок фильма "Джокер: Безумие на двоих", премьера которого состоится в 2024 году.

Related video

36-летняя американская певица и актриса Леди Гага была замечена в Нью-Йорке на съемках в роли Харли Квинн в грядущем сиквеле "Джокер: Безумие на двоих". Об этом пишет PageSix.

В этой сцене артистка, настоящее имя которой Стефани Джерманотта, была снята на ступенях Верховного суда в центре Манхэттена.

Она была окружена отрядами полицейских среди толпы людей. Многие из них были замечены с пикетными плакатами, такими как "Free Joker".

Съемки сиквела "Джокер: Безумие на двоих"

Гага была одета в ярко-красный блейзер, а под ним был топ со знакомыми черно-белыми ромбами, которые являются визитной карточкой обычного костюма Квинн. Образ также включал черную кожаную мини-юбку и черные чулки, украшенные ромбами.

Леди Гага в образе Харли Квинн

Продолжение получившего признание критиков "Джокера" снимает Тодд Филлипс, который также написал сценарий в соавторстве со Скоттом Сильвером. Квинн — персонаж, изначально созданный, как комический персонаж злодейского Джокера.

История ее происхождения заключается в том, что она была психиатром в приюте Аркхэм в Готэм-сити и носила имя доктор Харлин Квинзель. В комиксах она развивает отношения с одним из своих пациентов — Джокером — и в итоге становится его сообщницей и любовницей.

Гага не первая актриса, сыгравшая психиатра, превратившегося в злодейку. Марго Робби сыграла Квинн в фильме 2020 года "Хищные птицы: потрясающая история Харли Квинн".

Напомним, Леди Гага поразила выступлением на "Оскаре-2023".

Ранее Фокус писал, что певица Леди Гага повторила трендовый танец Уэнсдей Аддамс под свою композицию Bloody Mary, которая сейчас бьет рекорды на стриминговых платформах.