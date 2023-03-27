Леді Гага з'явилася в образі Харлі Квін на зйомках сіквела "Джокера" у Нью-Йорку

Фанати вже зараз можуть подивитися на яскраві кадри та образи зі зйомок фільму "Джокер: Безумство на двох", прем'єра якого відбудеться 2024 року.

Related video

36-річна американська співачка та актриса Леді Гага була помічена в Нью-Йорку на зйомках у ролі Харлі Квінн у майбутньому сіквелі "Джокер: Божевільність на двох". Про це пише PageSix.

У цій сцені артистку, справжнє ім'я якої Стефані Джерманотта, було знято на сходах Верховного суду в центрі Манхеттена.

Вона була оточена загонами поліцейських серед натовпу людей. Багато хто з них був помічений з пікетними плакатами, такими як "Free Joker".

Зйомки сіквела "Джокер: Шаленство на двох"

Гага була одягнена в яскраво-червоний блейзер, а під ним був топ зі знайомими чорно-білими ромбами, які є візитівкою звичайного костюма Квін. Образ також включав чорну шкіряну міні-спідницю та чорні панчохи, оздоблені ромбами.

Леді Гага в образі Харлі Квін

Продовження "Джокера", який отримав визнання критиків, знімає Тодд Філліпс, який також написав сценарій у співавторстві зі Скоттом Сільвером. Квін — персонаж, спочатку створений, як комічний персонаж злодійського Джокера.

Історія її походження полягає в тому, що вона була психіатром у притулку Аркхем у Готем-Сіті та носила ім'я доктор Харлін Квінзель. У коміксах вона розвиває стосунки з одним із своїх пацієнтів — Джокером — і врешті-решт стає його спільницею та коханкою.

Гага не перша актриса, яка зіграла психіатра, що перетворився на лиходійку. Марго Роббі зіграла Квін у фільмі 2020 року "Хижі птахи: приголомшлива історія Харлі Квін".

Нагадаємо, Леді Гага вразила виступом на "Оскарі-2023".

Раніше Фокус писав, що співачка Леді Гага повторила трендовий танець Уенсдей Аддамс під свою композицію Bloody Mary, яка зараз б'є рекорди на стрімінгових платформах.