Бьянка Цензори появилась на публике в серебристом откровенном ансамбле (фото, видео)

Канье Уэст и его новая жена посетили Starbucks в Милане.

28-летняя Бьянка Цензори продемонстрировала откровенное серебристое боди с ее фирменными колготками, когда посетила Starbucks в Милане, Италия, со своим официальным мужем Канье Уэстом, 46. Об этом пишет Page Six.

Работница компании рэпера "Yeezy" присоединилась к нему, чтобы выпить кофе в металлическом образе, который состоял из блестящих серебристых колготок и соответствующего боди с закрученной передней частью и вырезами, которые обнажали декольте.

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Канье Уэст и Бьянка Цензори

Цензори носила волосы в своем традиционном стиле, зачесанные назад.

Что касается Канье Уэста, то он носил свой типичный полностью черный аутфит, покрывая голову капюшоном и смакуя итальянский кофе.

Канье Уэст и Бьянка Цензори

Лишь недавно стало известно, что эпатажная пара заключила официальный брак в конце 2022 года, всего через месяц после развода рэпера с Ким Кардашьян, от которой у Уэста подрастают четверо детей.

Напомним, Канье Уэст заставляет свою новую жену придерживаться особых правил.

Также Фокус писал об авторе экстравагантных аутфитов Бьянки Цензори.