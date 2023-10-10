Певица Алина Гросу после расставания с актером Полянским намекнула на новые отношения (фото)

Певица Алина Гросу поделилась романтическими кадрами с загадочным мужчиной и намекнула, что теперь счастлива в новых отношениях.

Украинская певица Алина Гросу 9 октября впервые после расставания с российским актером Романом Полянским намекнула поклонникам на новые отношения, сообщает УНИАН.

Исполнительница, находясь в США, не афишировала свою личную жизнь, впрочем, говорила, что сейчас ее сердце свободно. Похоже, Алина не долго была одинокой.

В своих Instagram-stories Гросу поделилась романтическими кадрами с неизвестным мужчиной и намекнула, что теперь счастлива в новых отношениях.

На одном из таких stories Алина показала, как мужчина нежно держит ее руку во время совместного посещения кафе.

Фото: Скріншот

В следующих публикациях Алина заметила, что не надо ее жалеть. В кадре загадочный бойфренд Гросу гладил ее по щеке, а она смотрела на него влюбленным взглядом. Из истории понятно, что они находятся в Америке, вдалеке развевается флаг США.

Фото: Скріншот

"Чтобы сильно меня не жалели. А то от каждого комментария "Алина, не плачь" — глаз дергается", — в шутку обратилась к фанатам певица.

Стоит отметить, что лицо своего избранника она не показала. Вероятно, артистка пока решила держать в секрете его личность.

Что известно об Алине Гросу

Алина Михайловна Гросу — украинская певица, родилась 8 июня 1995 года в Черновцах. У певицы есть четыре сольных альбома. Третий альбом "Море волнуется" стал золотым. Летом 2019 года Алина Гросу вышла замуж за российского бизнесмена Александра Комкова. В том же году пара рассталась в том же году. Затем у нее был роман с актером Романом Полянским. Вскоре отношения закончились, а Роман вернулся в Москву осенью 2022 года. Артистка тогда не прокомментировала их расставание. Весной 2023 года уехала в Соединенные Штаты на обучение в Голливудскую школу актерского мастерства (Theatre of Arts Hollywood Acting School) в Лос-Анжелесе.

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