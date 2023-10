Киану Ривз со своей рок-группой Dogstar выпустили первый за 23 года альбом

Презентация альбома состоится сегодня, 10 октября, в Нью-Йорке.

Инди-рок-группа Dogstar, в которой играет и голливудская звезда Киану Ривз, выпускает первый за последние 23 года альбом, который называется "Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees", сообщает See News. Диск выпущен на собственном лейбле группы Dillon Street Records.

Всего же это – третий студийный альбом музыкантов. Вторая пластинка коллектива, "Happy Ending", увидела свет в 2000 году.

Киану снова играет на бас-гитаре вместе с гитаристом/вокалистом Бретом Домроузом и барабанщиком Робертом Мэйлхаусом.

В альбом вошли ранее выпущенные синглы Everything Turnsaround", "Breach", "Glimmer", "Somewhere Between the Power Lines" и другие треки.

Так выглядит обложка нового альбома группы Фото: Dogstar Группа Dogstar

Во время короткого, но яркого существования в нулевых и начале 2000-х Dogstar привлекла к себе большой международный интерес, во многом благодаря участию Ривза. Начиная с выпуска в 1996 году четырехтрекового EP "Quattro Formaggi", трио гастролировало по миру, завоевало место на фестивале в Гластонбери, выступало на разогреве у Дэвида Боуи и Бон Джови. Концерт в Японии в 2002 году стал последним выступлением коллектива в таком составе.

Теперь троица снова гастролирует в поддержку нового лонгплея. На этой неделе Dogstar начали второй этап своего тура по городам, который включает концерты в Сент-Луисе, Колумбусе, Ниагре, Лос-Анджелесе, Чикаго, Детройте, Торонто, Бруклине, Бостоне, Атланте, Нэшвилле и других местах.

"Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees" состоит из 12 треков и будет представлен в виде глобальной прямой трансляции с концерта альтернативной рок-группы 10 октября в The Capitol Theater в Порт-Честере, штат Нью-Йорк.

Во многом группа стала популярна благодаря участию в ней Киану Ривза

Ранее Фокус писал, что фанаты атаковали Киану Ривза по дороге на концерт.