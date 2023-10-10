Пишет про поклонников и балы: дневник прапрабабушки принцессы Дианы выставили на аукцион

В дневнике Аделаида Горация Элизабет Сеймур записывала имена тех, с кем танцевала и балы, которые посещала.

На аукционе продадут любопытный исторический документ – дневник светской львицы Аделаиды Горации Элизабет Сеймур, прапрабабушки принцессы Дианы. Адлаида вела его, когда начала выходить в свет и посещать балы. Об этом пишет Daily Mail.

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Аделаида Горация Элизабет Сеймур была членом элиты викторианской Великобритании, которую приглашали на бесчисленные балы, банкеты и собрания во время "Лондонского сезона".

Будучи привлекательной 19-летней девушкой, родившейся в аристократической семье (она была прямым потомком Джейн Сеймур, третьей жены Генриха VIII), она была представлена высшему обществу Лондона и искала себе мужа.

И, судя по ее мемуарам, у нее не было недостатка в потенциальных женихах, которые вальсировали с ней в бальных залах некоторых из лучших лондонских резиденций весной 1844 и 1845 годов.

Аделаида записывала дату и место каждого мероприятия, которое она посетила, имя хозяина бала и всех мужчин, которые приглашали ее на танец.

Фото: Lay's Auctioneers Фото: Lay's Auctioneers Фото: Lay's Auctioneers

Она также дала краткие комментарии по поводу некоторых балов.

Например, описывая бал мадам Сент-Олер от 2 мая 1844 года она написала: "Ужасно тесно, и в бальный зал можно было попасть только очень поздно".

Однако бал герцога Девонширского в Чизвик-хаусе 17 мая она нашла "очаровательным".

На большинстве мероприятий Аделаида танцевала кадрили и вальсы, а среди ее выдающихся партнеров были различные лорды и "принц Эдвард".

Аделаиде пришлось ждать 10 лет, прежде чем она вышла замуж за вице-адмирала Фредерика Спенсера, 4-го графа Спенсера.

Портрет юной Аделаиды Сеймур Фото: Lay's Auctioneers

Их правнуком был Джон Спенсер, восьмой граф Спенсер, отец принцессы Дианы.

Блокнот, который Аделаида назвала "Балы и мои партнеры 1844-45", выпал из другой книги, купленной коллекционером антиквариата Питером Хоуном около 40 лет назад.

Хоун напомнил, что продажа книги была связана с Бэгшот-парком, нынешним домом принца Эдварда, герцога Эдинбургского, и Софи, герцогини Эдинбургской.

С тех пор он хранил его в своей лондонской квартире. Его истинное значение стало известно только сейчас, когда он готовится продать с аукциона часть содержимого своей квартиры.

Мими Коннелл Лэй из аукционного дома Lay's Auctioneers в Пензансе, Корнуолл, исследовала небольшой буклет и установила личность его автора.

Она сказала: "Я никогда раньше не видела ничего подобного. Это прекрасная и увлекательная запись всех балов, которые она посещала, танцев и, конечно же, партнеров, с которыми она танцевала. Все это происходило во время "лондонского сезона" в викторианской Британии, когда почти каждый день проходили балы. Это похоже на что-то из "Разума и чувствительности", только это была реальная жизнь. Очевидно, что у Аделаиды Сеймур были очень хорошие связи, потому что ее приглашали на многие из этих мероприятий".

Также Мими Лэй отметила, что юная Аделаида, должно быть, была очень хороша собой, потому что она танцевала со многими "селебрити" того времени.

Блокнот она, судя по всему, сделала сама.

"Он крошечный, примерно 10 на 11 см. Она разрезала листы бумаги и сшила их вместе. Всего там, наверное, страниц 20", — отметили в аукционном доме.

В 1845 году прапрабабушка принцессы Дианы посетила 44 бала, четыре завтрака и три чаепития, танцевала 373 раза, в том числе 134 вальса и 118 полек.

На последней странице буклета Аделаида подсчитала все балы, на которых она побывала. За 1844 год она сходила на 32 бала и танцевала 291 раз.

Среди мужчин, с которыми она танцевала, были лорд Вустер, лорд Нортленд, лорд Керзон и Леопольд Пейджет.

Двое последних мужчин, должно быть, соперничали за расположение Аделаиды, поскольку их имена неоднократно всплывают в ее маленькой книжечке.

Буклет поступит в продажу в четверг, его предварительная оценка составит 400 фунтов стерлингов.

Напомним, ранее на аукционе продали ранее неизвестные фото принцессы Дианы, принца Чарльза и маленького принца Уильяма, снятые в Балморале.