На аукционе продадут ранее не публиковавшиеся фото принцессы Дианы с семьей в Балморале

Ранее фото принцессы Дианы, принца Чарльза и маленького принца Уильяма никогда не публиковались , так как их сделали в частном порядке во время визита друга семьи.

Related video

Редкие фотографии принцессы Дианы и ее семьи будут проданы на аукционе Willingham Auctions в Кембриджшире. Как сообщили на сайте аукциона, лимита ставок не будет, так что предполагается, за снимки выручат десятки тысяч фунтов. Ведь это настоящий эксклюзив. Об этом пишет Cambridge-News.

Аукцион состоится 4 марта, на торги выставят 22 снимка вместе с негативами.

[ + – ] Редкие фото принцессы Дианы выставлены на аукцион Фото: Willingham Auctions

На частных фотографиях королевской семьи есть фотографии юной принцессы Дианы через несколько месяцев после того, как она родила принца Уильяма. На одном снимке она изображена в зеленых резиновых сапогах, а Чарльз позирует рядом со своей матерью.

На других изображен сияющий Чарльз, баюкающий своего маленького сына, и Диана, обнимающая малыша.

Они также подчеркивают возможную связь между принцессой Дианой и ее невесткой Кейт Миддлтон, которая ранее оставалась неизвестной. На одном красивом кадре можно увидеть Диану, позирующую на фоне захватывающего пейзажа Балморала, держащую в руках камеру.

Вероятно, Диана также увлекалась фотографией, как и ее невестка. И тоже снимала виды Балморала, как это делала и Кейт Миддлтон. Королевский писатель Кэти Николл даже утверждала, что покойная королева позволила как-то Кейт взять с собой камеру и сфотографировать Балморал и окружающий драматический пейзаж во время ее первого визита туда, зная, как сильно она увлечена этим хобби.

В своей книге "Кейт: будущая королева" Кэти пишет: "До того момента королева встречалась с Кейт лишь мимолетно на свадьбе Питера и Отэм Филлипс, но она изо всех сил старалась, чтобы та чувствовала себя комфортно, дав ей разрешение делать фото в Балморале".

Снимки, выставленные на аукцион, были сделаны в резиденции во время визита лорда Джона Кинга, близкого друга королевской семьи. Он скончался в 86 лет в 2005 году. Лорд поднялся из самых низов. Он бросил школу, но в итоге стал успешным бизнесменом, руководившим British Airways. С королевской семьей он познакомился случайно, сошелся на почве любви к охоте. В 1979 году королева пожаловала Джону рыцарское звание.

[ + – ] Снимки принцессы Дианы продаются вместе с негативами Фото: Willingham Auctions

Аукционист Стивен Дрейк сказал, что коллекция фото наверняка вызовет огромный интерес коллекционеров со всего мира.

"Было сделано много фотографий Дианы, но эти снимки – очень личные. Эта коллекция фотографий является уникальной, вы никогда не встретите другой набор фотографий, подобных этому. Фотография, на которой Чарльз держит Уильяма, очень трогательная, а на прочих снимках они выглядят обычной счастливой семьей", — сказал Дрейк.

Напомним, ранее на аукционе за 170 тысяч долларов купили личные письма принцессы Дианы, адресованные ее друзьям. Леди Ди писала о разводе с принцем Чарльзом и опасалась, что ее телефон прослушивается.