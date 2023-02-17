Письма принцессы Дианы друзьям во время развода с Чарльзом проданы за $170 тысяч

Некоторые интимные письма принцессы Дианы были проданы за шестизначную сумму.

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В четверг аукционисты Lay’s объявили, что коллекция писем покойной принцессы Уэльской друзьям во время ее развода с тогдашним принцем Чарльзом была продана на аукционе за 169 663 доллара. 32 заметки, написанные на канцелярских принадлежностях Кенсингтонского дворца королевским шифром Дианы, продавались отдельными партиями на распродаже под названием "Диана, личная переписка принцессы". Об этом пишет People.

Диана отправляла письма Сьюзи и Тареку Кассемам последние три года своей жизни — с 1994 по 1997 год. Новости об аукционе были объявлены ранее в этом месяце, где его содержание было названо "удивительным" и "конфиденциальным".

[ + – ] Письма принцессы Дианы Фото: davidlay.co.uk

"Сьюзи и Тарек Кассем, как очень близкие друзья Дианы, принцессы Уэльской, хранили эти письма более 25 лет. Они отражают особые и любящие отношения, которые у них были с самыми уникальными женщинами, которых они когда-либо знали", — сказали Lay’s. "Теперь, в 2023 году, право собственности на эти важные документы — это ответственность, которую Кассемы не хотят передавать своим детям или внукам. Они решили продать письма и использовать выручку от продажи для поддержки некоторых благотворительных организаций, которые были близки сердцам Сьюзи и Дианы".

Благотворительные организации-бенефициары не были названы в заявлении, а аукционный дом Великобритании заявил, что Кассемы также хранят некоторые из "более личных и конфиденциальных писем" от Дианы.

[ + – ] Принцесса Диана и принц Чарльз Фото: Getty Images

Письма дают представление о том, что чувствовала принцесса, когда происходил ее разрыв с Чарльзом. После 11 лет брака Чарльз и Диана расстались в декабре 1992 года, а официальный развод состоялся в августе 1996 года. Год спустя она погибла в автокатастрофе в Париже в возрасте 37 лет.

В лоте 418, проданном за 27 643 доллара, Диана поблагодарила Сьюзи за присланные ей цветы и высказала подозрения, что ее телефон в Кенсингтонском дворце прослушивается.

Ранее Фокус писал, что британцы возненавидели Карла III после несчастного случая с принцессой Дианой.