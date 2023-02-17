Листи принцеси Діани друзям під час розлучення з Чарльзом продано за $170 тисяч

Деякі інтимні листи принцеси Діани було продано за шестизначну суму.

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У четвер аукціоністи Lay's оголосили, що колекцію листів покійної принцеси Уельської друзям під час її розлучення з тодішнім принцом Чарльзом було продано на аукціоні за 169 663 долари. 32 нотатки, написані на канцелярському приладді Кенсингтонського палацу королівським шифром Діани, продавалися окремими партіями на розпродажі під назвою "Діана, особисте листування принцеси". Про це пише People.

Діана надсилала листи Сьюзі і Тареку Кассемам останні три роки свого життя — з 1994 по 1997 рік. Новини про аукціон були оголошені раніше цього місяця, де його зміст було названо "дивовижним" та "конфіденційним".

[ + – ] Листи принцеси Діани Фото: davidlay.co.uk

"Сьюзі і Тарек Кассеми, як дуже близькі друзі Діани, принцеси Уельської, зберігали ці листи понад 25 років. Вони відображають особливі і люблячі стосунки, які у них були з унікальними жінками, яких вони коли-небудь знали", — сказали Lay's. "Тепер, у 2023 році, право власності на ці важливі документи — це відповідальність, яку Кассеми не хочуть передавати своїм дітям чи онукам. Вони вирішили продати листи та використати виручку від продажу для підтримки деяких благодійних організацій, які були близькі серцям Сьюзі та Діани".

Благодійні організації-бенефіціари не були названі в заяві, а аукціонний дім Великобританії заявив, що Кассеми також зберігають деякі з "особистіших і конфіденційніших листів" від Діани.

[ + – ] Принцеса Діана та принц Чарльз Фото: Getty Images

Листи дають уявлення про те, що відчувала принцеса, коли відбувався її розрив із Чарльзом. Після 11 років шлюбу Чарльз і Діана розлучилися у грудні 1992 року, а офіційне розлучення відбулося у серпні 1996 року. Через рік вона загинула в автокатастрофі в Парижі у віці 37 років.

У лоті 418, проданому за 27 643 долари, Діана подякувала Сьюзі за надіслані їй квіти і висловила підозри, що її телефон у Кенсінгтонському палаці прослуховується.

Раніше Фокус писав, що британці зненавиділи Карла III після нещасного випадку з принцесою Діаною.