Найбоягузливіший король. Британці зненавиділи Карла III після нещасного випадку з принцесою Діаною

Інцидент стався під час підготовки, коли у відкрите вікно автомобіля, за кермом якого була принцеса Діана, влетів уламок гранати, і підпалив її волосся.

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Жителі британських островів завжди неоднозначно ставилися до чинного монарха короля Карла III, який практично все життя проходив у спадкоємцях британського престолу, а отримав повноваження короля лише на 74 році життя. Все через складні стосунки з принцесою Діаною. Про це повідомляє "Культурологія".

Чарльз разом зі своєю першою дружиною принцесою Діаною проходив підготовку в секретному центрі Killing House, яку проходять усі представники королівської родини. Набуті навички дозволяють захиститися в разі небезпеки.

Якось Чарльз і Діана прямували до опорного пункту, і Діана була за кермом. Вона не встигла належним чином пригальмувати, і у відчинене вікно машини влетів уламок гранати, що підпалив волосся принцеси.

Чарльз розгубився і, сидячи поруч, не міг нічого зробити. Але офіцер, який вчасно втрутився, встиг згасити локони принцеси та заспокоїв її.

Пригоду спробували приховати — підпалене волосся зістригли, але згодом цей випадок усе ж таки став надбанням громадськості. Чарльзу було неможливо пробачити його боягузтво, виявлене під час небезпеки.

У своїх мемуарах принц Гаррі пише, що в 1984 році його батько після народження "запасного" сина заявив Діані, що його "роботу" зроблено.

"Ти подарувала мені спадкоємця та запасного, — пише Гаррі у своїй книзі. У розпорядженні журналістів The Guardian виявилися спогади герцога Сассекського з біографічної книги, яка так і називається Spare — у назві посилання до лінії престолонаслідування: першим народився принц Вільям, і саме він після Карла має зайняти трон.

До речі, після того, як у Вільяма та Кейт Міддлтон народилося троє дітей — принц Джордж, якому 9, принцеса Шарлотта, 7 років, і принц Луї, 4 роки — Гаррі став п'ятим у черзі до заповітного престолу.

Нагадаємо, що штучний інтелект показав, якою б принцеса Діана була зараз, більш ніж через 20 років з дня загибелі в 1997 році.

Раніше Фокус повідомляв, що королівський біограф пояснив, через що Карл III боїться принца Гаррі. Висловлювалися припущення, що Карл III намагався не провокувати герцога Сассекського на ще гучніші одкровення.