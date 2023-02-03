Самый трусливый король. Британцы возненавидели Карла III после несчастного случая с принцессой Дианой

Инцидент произошел во время подготовки, когда в открытое окно автомобиля, за рулем которого находилась принцесса Диана, влетел осколок гранаты, и поджег ее волосы.

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Жители британских островов всегда неоднозначно относились к действующему монарху королю Карлу III, который практически всю жизнь проходил в наследниках британского престола, а получил полномочия короля только на 74 году жизни. Все из-за сложных отношений с принцессой Дианой. Об этом сообщает "Культурология".

Чарльз вместе со своей первой супругой принцессой Дианой проходил подготовку в секретном центре Killing House, которую проходят все представители королевской семьи. Приобретенные навыки позволяют защититься в случае опасности.

Однажды Чарльз и Диана направлялись к опорному пункту, и Диана была за рулем. Она не успела должным образом притормозить, и в открытое окно машины влетел осколок гранаты, который поджег волосы принцессы.

Чарльз растерялся и, сидя рядом не мог ничего предпринять. Но вовремя подсуетившийся офицер успел потушить локоны принцессы и успокоил ее.

Происшествие попытались скрыть — подпаленные волосы состригли, но впоследствии этот случай все же стал достоянием общественности. Чарльзу не могли простить его трусость, проявленную во время опасности.

В своих мемуарах принц Гарри пишет, что в 1984 году его отец после рождения "запасного" сына заявил Диане, что его "работа" сделана.

"Ты подарила мне наследника и запасного, — пишет Гарри в своей книге. В распоряжении журналистов The Guardian оказались воспоминания герцога Сассекского из биографической книги, которая так и называется "Spare" — в названии отсылка к линии престолонаследования: первым родился принц Уильям и именно он после Карла должен занять трон.

К слову, после того, как у Уильяма и Кейт Миддлтон родилось трое детей — принц Джордж, которому 9, принцесса Шарлотта, 7 лет, и принц Луи, 4 года — Гарри стал пятым в очереди к заветному престолу.

Напомним, что искусственный интеллект показал, какой бы принцесса Диана была сейчас, спустя более 20 лет со дня гибели в 1997 году.

Ранее Фокус сообщал, что королевский биограф объяснил, из-за чего Карл III боится принца Гарри. Высказывались предположения, что Карл III пытался не провоцировать герцога Сассекского на еще более громкие откровения.