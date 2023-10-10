Актер Дэниел Рэдклифф заявил, что быть отцом одновременно "ужасно" и "потрясающе" (фото)

Весной у Дэниела Рэдклиффа и его подруги Эрин Дарк родился сын.

34-летний британский актер, наиболее известный по роли в фильме "Гарри Поттер", Дэниел Рэдклифф рассказал о своей жизни в роли отца, сообщает People.

Рэдклифф заявил, что отцовстство — это одновременно "ужасно" и "потрясающе".

"Он великолепен, это потрясающе. На этот вопрос есть короткий и длинный ответ. И короткий ответ: это потрясающе, и он — лучшее, что когда-либо случалось", — сказал Рэдклифф. Он добавил: "Откровенно говоря, ужасно иметь в мире человека, о котором я так забочусь".

Фото: Getty Images

Далее актер объяснил, что все, что в конечном итоге сделает его сын, повлияет на то, как он будет относиться к собственной жизни до конца дней. "Так что, вы знаете, это пугает", — сказал актер.

Он считает, что между ним и его сыном нет никакой связи в их привычках спать. "Чем меньше я сплю, тем больше он спит по ночам. Но чем меньше дети спят, тем меньше они спят! И чем больше они спят, тем лучше они спят! Это бессмысленно, но, видимо, так они устроены", — рассказал Рэдклифф.

Фото: instagram.com/danielradcliffeofficially

Дэниел также пошутил, что несмотря на то, что есть "существо", способное "подарить вам худшую ночь в вашей жизни", он забывает обо всем этом утром, когда малыш ему улыбается.

"Это здорово. Это безумие и напряжение, но он замечательный, и Эрин потрясающая — для меня также большая честь провести время с ними. Я всегда собирался взять отпуск, что не могу это сделать. Поэтому я могу просто много времени проводить с ним здесь, и это прекрасно", — заявил молодой папа.

Ранее сообщалось, что Дэниел Рэдклифф вышел на забастовку актеров вместе с новорожденным сыном. Звезда "Гарри Поттера" вышел на пикет в Нью-Йорке вместе со своей девушкой Эрин Дарк и четырехмесячным сыном.