"Не могу поверить, что тебе 20": Кортни Кардашьян поздравила пасынка Баркера с днем рождения

Фотомодель Кортни Кардашьян опубликовала ролик с Лэндоном Баркером в ресторане.

Американская фотомодель и актриса 44-летняя Кортни Кардашьян 9 октября поздравила пасынка Лэндона Баркера с днем рождения. Звезда разместила соответствующую публикацию в своей истории в Instagram.

"С Днем рождения, @landonasherbarker. Не могу поверить, что тебе 20!", — подписала Кортни ролик.

В ролике Кардашьян, которая ждет своего первого ребенка от мужа Трэвиса Баркера, сидела рядом с Лэндоном. Видно, что они событие отмечали в ресторане. Кортни была одета в черную толстовку с капюшоном и темные солнцезащитные очки. Лэндон надел черную бейсболку, на его руках были кольца и браслет. Также у именинника были накрашены ногти. Он весело напевал песню.

Фото: instagram.com/kourtneykardash

Кроме того, беременная звезда опубликовала свою фотографию со светлыми волосами, сделанную в начале этого года. На ней изображена Кортни с Лэндоном и 47-летним мужем Трэвисом на фестивале Coachella.

Фото: instagram.com/kourtneykardash

Что известно о Кортни Кардашьян

Кортни Мэри Кардашьян— американская фотомодель, актриса, бизнесвумен. Родилась 18 апреля 1979 года в Лос-Анджелесе, США. Наиболее известна своим участием в реалити-шоу "Семейство Кардашьян".

С 2006 по 2015 год Кортни состояла в гражданском браке с бизнесменом Скоттом Дисиком. У Кортни и Скотта есть трое детей: сын Мэйсон Дэш Дисик, дочь Пенелопа Скотлэнд Дисик и еще один сын Рейн Эстон Дисик. Спустя полгода после рождения третьего ребенка пара рассталась.

С 2016 года встречалась с боксером Юнесом Бенджимом. Разница в возрасте составляла 14 лет. В 2018 году пара распалась.

С января 2021 года встречается с барабанщиком группы Blink-182 Трэвисом Баркером. 17 октября 2021 года пара обручилась.

Ранее сообщалось, что беременная Кортни Кардашьян была замечена в леопардовом купальнике на Гавайях. На одном из гавайских пляжей звезда реалити-шоу продемонстрировала свою весьма округлившуюся фигуру.