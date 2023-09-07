Беременная Кортни Кардашьян попала в больницу: что известно

Знаменитость поблагодарила врачей за спасение жизни ее будущего ребенка.

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44-летняя звезда реалити и бизнесвумен Кортни Кардашьян попала в больницу, где ее срочно прооперировали. В своем Instagram-аккаунте она рассказала, что врачи спасли жизнь ее будущему ребенку.

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Стало известно, что во время последнего триместра беременности знаменитость попала в медучреждение, а ее муж, 47-летний музыкант Трэвис Баркер, даже покинул европейский тур своей группы Blink-182.

Кортни опубликовала черное-бело фото, на котором она и артист держаться за руки на больничной койке.

"Я буду вечно благодарна моим невероятным врачам за спасение жизни нашего ребенка. Я бесконечно благодарна своему мужу, который примчался ко мне с гастролей, чтобы быть со мной в больнице и потом позаботиться обо мне. И моей маме: спасибо, что держала меня за руку", — написала звезда "Кардашьян" в подписи к публикации.

Затем Кортни рассказала, что, несмотря на осложнения во время беременности, она не была готова к тому, что произошло.

"Как человек, у которого в прошлом было три действительно легких беременности, я не была готова к страху срочной операции на плоде. Я не думаю, что кто-то, кто не пережил подобную ситуацию, сможет понять это чувство страха. У меня появилось совершенно новое понимание и уважение к мамам, которым приходилось бороться за своих детей во время беременности. Слава Богу. Выйти из больницы с моим малышом в животике и в безопасности было самым настоящим благословением", — подытожила Кортни.

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер

Сейчас Кортни чувствует себя лучше. Инсайдер сообщил, что звезда реалити-шоу вернулась домой после того, как ее сфотографировали выходящей из больницы в районе Лос-Анджелеса со своим супругом.

Напомним, в июне Кардашьян сообщила поклонникам, что она ждет четвертого ребенка от своего второго мужа Трэвиса Баркера. Обнародовала радостную новость Кортни необычным способом — на концерте группы Blink-182, в которой играет ее возлюбленный, она стояла среди зрителей с плакатом с надписью "Трэвис, я беременна!"

Также Фокус писал, что Кортни Кардашьян раскрыла пол будущего ребенка.