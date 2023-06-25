Беременная Кортни Кардашьян раскрыла пол будущего ребенка (видео)

Звездная пара отказалась от шумных празднований, организовав гендер-пати для самых близких.

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44-летняя звезда реалити и бизнесвумен Кортни Кардашьян и ее возлюбленный, 47-летний американский музыкант Трэвис Баркер, сообщили пол будущего ребенка, опубликовав совместный пост в Instagram.

На видео барабанщик группы Blink 182 сидит за барабанной установкой, а звезда "Кардашьян" сидит у него на коленях.

"Скажи мне, когда будешь готова", — говорит жене Баркер.

"Наш поджигатель готов?" — спрашивает он кого-то за кадром.

Затем музыкант играет барабанную дробь, прежде чем конфетти взрывается в воздухе. Ленточки были голубого цвета, что означает, что у пары будет мальчик.

Кортни Кардашьян сообщила возлюбленному о своей беременности во время концерта его группы Blink-182. Знаменитость прыгала в толпе фанатов на стадионе в Лос-Анджелесе, держа в руках плакат с большими черными буквами, на котором было написано: "Трэвис, я беременна!"

Кортни Кардашьян на концерте группы Blink-182 Фото: Instagram kourtneykardash

С 2006 по 2015 год Кортни состояла в гражданском браке с бизнесменом Скоттом Дисиком. У Кортни и Скотта есть трое детей: 13-летний Мэйсон, 10-летняя Пенелопа и 8-летний Рейн. У Трэвиса двое детей — 19-летний Лэндон и 17-летняя Алабама — от брака с Шанной Моаклер.

Кортни Кардашьян Фото: Instagram kourtneykardash

У Кортни Кардашьян и Трэвиса Баркера завязались романтические отношения в конце 2020 года после почти десятилетней дружбы. В феврале 2021 они официально объявили о своих отношениях, а октябре того же года обручились.

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер Фото: Instagram kourtneykardash

Ранее Фокус писал, что муж Кортни Кардашьян сделал татуировку с ее глазами.