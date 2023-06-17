Кортни Кардашьян сказала жениху о беременности во время его концерта (видео)

Это будет первый общий ребенок звездной пары.

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44-летняя звезда реалити и бизнесвумен Кортни Кардашьян сообщила возлюбленному о своей беременности во время концерта его группы Blink-182. Соответствующим видео с концерта знаменитость поделилась в своем Instagram-аккаунте.

На видео Кортни, одетая во все черное, прыгала в толпе фанатов на стадионе BMO в Лос-Анджелесе, держа в руках плакат с большими черными буквами, на котором было написано: "Трэвис, я беременна!"

После этого камеру перевели на Трэвиса, который был явно потрясен такой новостью. В это время один из его товарищей по группе Blink-182 сказал: "У кого-то будет ребенок!"

Баркер спустился в зал, чтобы обнять свою возлюбленную.

В своих Stories Instagram звезда "Кардашьян" опубликовала еще нескольких ярких моментов с вечера, включая создание плаката с трогательной новостью.

Фото: Instagram @steph_shep

Кортни сообщила в декабре прошлого года, что она официально прекратила делать процедуру ЭКО, так как ранее, по ее словам, это приводило к "глубокой депрессии".

С 2006 по 2015 год Кортни состояла в гражданском браке с бизнесменом Скоттом Дисиком. У Кортни и Скотта есть трое детей: 13-летний Мэйсон, 10-летняя Пенелопа и 8-летний Рейн.

У Трэвиса двое детей — 19-летний Лэндон и 17-летняя Алабама — от брака с Шанной Моаклер.

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер завязали романтические отношения в конце 2020 года после почти десятилетней дружбы. В феврале 2021 они официально объявили о своих отношениях, а октябре того же года обручились.

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер Фото: Getty Images

Ранее Фокус писал, что муж Кортни Кардашьян сделал татуировку с ее глазами.