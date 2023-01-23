Муж Кортни Кардашьян сделал татуировку с ее глазами (фото)

Тату с портретом любимого человека — это хоть и крайне романтичная затея, но, тем не менее, далеко не всегда удачная.

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47-летний барабанщик группы Blink-182 Трэвис Баркер продемонстрировал свою новую татуировку. На фотографии, которую он опубликовал в своем Instagram-аккаунте, музыкант показал массивную тату с глазами жены Кортни Кардашьян, которую решил сделать в верхней части бедра — над всеми остальными рисунками и надписями. Об этом пишет PageSix.

И это не первая тату, которую парень сделал в честь супруги. По словам 43-летней теледивы, ее любимая татуировка — ее имя на груди мужа. Это тату Кардашьян набивала сама.

"О, привет", — подписал пост Баркер. Кардашьян в свою очередь репостнула снимок супруга к себе на страницу в социальной сети и сопроводила с помощью GIF с моргающими глазами.

Фото: Instagram @travisbarker Фото: Instagram @travisbarker

Интернет-пользователей если не шокировали, то сильно смутили глаза Кортни, изображенные на ноге. А вот сама Кардашьян, судя по снимку, совершенно счастлива такому знаку внимания.

Напомним, пара поженилась в Санта-Барбаре в мае прошлого года, а свадьбу молодожены сыграли неделю спустя в Портофино. До свадьбы Кардашьян и Баркер много лет дружили и начали встречаться только в январе 2021 года.

Ранее Фокус писал, что Кортни Кардашьян призналась, почему не помнит своей свадьбы.