Муж Кортни Кардашьян сделал татуировку с ее глазами (фото)
Тату с портретом любимого человека — это хоть и крайне романтичная затея, но, тем не менее, далеко не всегда удачная.
47-летний барабанщик группы Blink-182 Трэвис Баркер продемонстрировал свою новую татуировку. На фотографии, которую он опубликовал в своем Instagram-аккаунте, музыкант показал массивную тату с глазами жены Кортни Кардашьян, которую решил сделать в верхней части бедра — над всеми остальными рисунками и надписями. Об этом пишет PageSix.
И это не первая тату, которую парень сделал в честь супруги. По словам 43-летней теледивы, ее любимая татуировка — ее имя на груди мужа. Это тату Кардашьян набивала сама.
"О, привет", — подписал пост Баркер. Кардашьян в свою очередь репостнула снимок супруга к себе на страницу в социальной сети и сопроводила с помощью GIF с моргающими глазами.
Интернет-пользователей если не шокировали, то сильно смутили глаза Кортни, изображенные на ноге. А вот сама Кардашьян, судя по снимку, совершенно счастлива такому знаку внимания.
Напомним, пара поженилась в Санта-Барбаре в мае прошлого года, а свадьбу молодожены сыграли неделю спустя в Портофино. До свадьбы Кардашьян и Баркер много лет дружили и начали встречаться только в январе 2021 года.
Ранее Фокус писал, что Кортни Кардашьян призналась, почему не помнит своей свадьбы.