Кортни Кардашьян призналась, почему не помнит своей свадьбы

Знаменитость даже не помнит, что у нее в руках был свадебный букет.

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43-летняя американская модель и теледива Кортни Кардашьян призналась, что не помнит своей роскошной свадьбы. Об этом пишет CNN.

В новой серии реалити-шоу о семье Кардашьян знаменитость призналась, что в ответственный день значительно перебрала с алкоголем, поэтому помнит церемонию в Лас-Вегасе только отрывками.

"Я даже не помню, как нам пел Элвис, я не помню, что у меня был какой-то букет", — отметила жена Трэвиса Баркера.

Тогда влюбленные спонтанно решили организовать церемонию бракосочетания в Лас-Вегасе после награждения премией "Грэмми". Молодоженов, по старой традиции этого места, венчал двойник Элвиса Пресли.

Впрочем, папарацци также заметили нетрезвое состояние невесты в этот день.

[ + – ] Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер Фото: kourtneykardash

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер впоследствии сыграли еще одну церемонию в Санта-Барбаре. Однако и на этом молодожены не остановились, организовав роскошное празднование в Портофино, Италия.

Осенью 2021 музыкант сделал предложение своей возлюбленной на пляже Монтесито, Калифорния. До этого они встречались всего несколько месяцев.

[ + – ] Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер Фото: kourtneykardash

Напомним, Кортни Кардашьян спит в одной постели с 10-летней дочерью.

Также Фокус писал о выходе Кортни Кардашьян и Трэвиса Баркера на Неделе моды в Нью-Йорке.