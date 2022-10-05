Кортни Кардашьян спит в одной кровати с 10-летней дочерью

Знаменитость воспитывает троих детей.

Related video

10-летняя дочь Кортни Кардашьян до сих пор спит со своей мамой в одной кровати. Об этом пишет Page Six.

Американская теледива призналась, что ее средний ребенок Пенелопа Дисик все еще проводит ночь с ней в постели.

"Она спала со мной каждый день, когда родилась, и до сих пор спит", — отметила 43-летняя американская звезда своей подруге Аманде Гирш в подкасте Dear Media "Не худая, но не толстая".

[ + – ] Кортни Кардашьян с дочерью Пенелопой

В частности, многодетная мама назвала дочь Пенелопу своей "мини-версией".

"Она такая, я даже не могу этого объяснить. Это моя девочка, о которой я не переживаю", — с гордостью заявила Кортни Кардашьян.

С 2006 по 2015 год Кортни состояла в гражданском браке с бизнесменом Скоттом Дисиком, от которого родила троих детей, однако звездный союз распался. А весной 2022 43-летняя знаменитость вышла замуж за музыканта Трэвиса Баркера. Сейчас ходят слухи о вероятной беременности модели.

Мама троих хочет, чтобы у нее было столько же детей, как и у ее матери, Крис Дженнер. Она считает важным, чтобы у братьев и сестер была небольшая разница в возрасте.

[ + – ] Свадьба Кортни Кардашьян и Трэвиса Баркера в Италии Фото: kourtneykardash

Кроме 10-летней Пенелопы, одна из клана Кардашьян воспитывает 12-летнего сына Мейсона и 7-летнюю дочь Рейн.

Напомним, Кортни Кардашьян подвергли критике в Сети из-за того, что она не дает своим детям картошку-фри.

Также Фокус писал о скандале вокруг воспитания детей актрисой Кристиной Риччи, которая до сих пор спит в одной постели с восьмилетним сыном.