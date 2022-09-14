Кортни Кардашьян раскритиковали за то, что она не дает детям картошку-фри

Диетологи считают, что вовсе лишать детей "вредной" еды не слишком полезно

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Семейство Кардашьян весьма откровенно во всем, что касается их самих, их детей и близких. Недавно Кортни Кардашьян призналась, что не дает своим детям вредную еду. Так, ее 12-летний сын Мейсон никогда не пробовал картошку-фри. Впрочем, диетологи сообщили, что это не лучшее решение. Об этом пишет Newsweek.

Семья Кардашьян и диетическая культура стали практически синонимами. Ведь Ким Кардашьян часто говорит о своих изнуряющих диетах, на которых она сидит, чтобы влезть в очередной роскошный наряд к значимому событию.

Хлои Кардашьян продвигает диетические коктейли Flat Tummy, а Кортни запустила Lemme — компанию, продающую то, что она описала в Instagram как "самые чистые жевательные витамины и добавки".

Так что ее решение не давать детям "вредную" еду и особенно картофель-фри, вызвало бурные дискуссии в соцсетях.

[ + – ] Кортни Кардашьян с детьми и сестрой Кайли Дженнер

Диетолог Кристин Бирн, доктор медицинских наук, комментируя это решение звезды, отметила, что ограничивать детей в еде настолько жестко – не слишком полезно.

"Эти "вредные" продукты становятся табу, а значит, дети часто ищут пути их попробовать. Они все равно будут есть запрещенные родителями продукты: на вечеринках, у друзей, в кафе, куда он пойдет сам, но тогда ореол запрещенности приведет к тому, что он не сможет себя контролировать", — говорит доктор Бирн.

"Я работаю со многими клиентами, у которых есть расстройства пищевого поведения и чаще всего у этих историй есть именно такая предыстория", — отмечает доктор.

Но она не винит Кортни Кардашьян и ее сестер в том, что они одержимы своим весом и своей внешностью. Это влияние Голливуда и его стандартов красоты, но сейчас, когда бодипозитив в моде, диеты тоже по чуть-чуть терять свою популярность.

Напомним, Ким Кардашьян сидела на жесткой диете и занималась спортом, чтобы влезть в платье Мэрилин Монро для Met Gala. Но она все равно повредила бесценный наряд, в котором актриса поздравляла президента Кеннеди с днем рождения.