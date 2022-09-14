Кортні Кардаш'ян розкритикували за те, що вона не дає дітям картоплю-фрі

Дієтологи вважають, що зовсім позбавляти дітей "шкідливої" їжі не надто корисно

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Сімейство Кардаш'ян дуже відверто у всьому, що стосується їх самих, їхніх дітей та близьких. Нещодавно Кортні Кардаш'ян зізналася, що не дає своїм дітям шкідливої їжі. Так, її 12-річний син Мейсон ніколи не куштував картоплю-фрі. Втім, дієтологи повідомили, що це не найкраще рішення. Про це пише Newsweek.

Сім'я Кардаш'ян та дієтична культура стали практично синонімами. Адже Кім Кардаш'ян часто говорить про свої виснажливі дієти, на яких вона сидить, щоб влізти в чергове розкішне вбрання до значної події.

Хлої Кардаш'ян просуває дієтичні коктейлі Flat Tummy, а Кортні запустила Lemme — компанію, що продає те, що вона описала в Instagram як "найчистіші жувальні вітаміни та добавки".

Тож її рішення не давати дітям "шкідливу" їжу та особливо картопля-фрі, викликало бурхливі дискусії у соцмережах.

[ + – ] Кортні Кардаш'ян з дітьми та сестрою Кайлі Дженнер

Дієтологиня Крістін Бірн, докторка медичних наук, коментуючи це рішення зірки, зазначила, що обмежувати дітей у їжі настільки жорстко — не надто корисно.

"Ці "шкідливі" продукти стають табу, а значить, діти часто шукають шляхи їх спробувати. Вони все одно будуть їсти заборонені батьками продукти: на вечірках, у друзів, у кафе, куди він піде сам, але тоді ореол забороненості призведе до того, що він не зможе себе контролювати", — каже докторка Бірн.

"Я працюю з багатьма клієнтами, які мають розлади харчової поведінки і найчастіше у цих історій є саме така передісторія", — зазначає лікар.

Але вона не звинувачує Кортні Кардаш'ян та її сестер у тому, що вони одержимі своєю вагою та своєю зовнішністю. Це вплив Голлівуду та його стандартів краси, але зараз, коли бодипозитив у моді, дієти теж потроху втрачають свою популярність.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян сиділа на жорсткій дієті та займалася спортом, щоб влізти у сукню Мерилін Монро для Met Gala. Але вона все одно пошкодила безцінне вбрання, в якому акторка вітала президента Кеннеді з днем народження.