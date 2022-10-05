Кортні Кардаш'ян спить в одному ліжку з 10-річною донькою

Знаменитість виховує трьох дітей.

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10-річна донька Кортні Кардаш'ян досі спить зі своєю мамою в одному ліжку. Про це пише Page Six.

Американська теледіва зізналася, що її середня дитина Пенелопа Дісік усе ще проводить ніч з нею в ліжку.

"Вона спала зі мною кожен день, відколи народилася, і досі спить", — зазначила 43-річна американська зірка своїй подрузі Аманді Гірш у подкасті Dear Media "Не худа, але не товста".

[ + – ] Кортні Кардаш'ян з донькою

Зокрема багатодітна мама назвала доньку Пенелопу своєю "мініверсією".

"Вона така, я навіть не можу цього пояснити. Це моя дівчинка, про яку я не переживаю", — з гордістю заявила Кортні Кардаш'ян.

З 2006 по 2015 Кортні перебувала у цивільному шлюбі з бізнесменом Скоттом Дісіком, від якого народила трьох дітей, проте зірковий союз розпався. А навесні 2022 43-річна знаменитість вийшла заміж за музиканта Тревіса Баркера. Наразі ходять чутки про ймовірну вагітність моделі.

Мама трьох хоче, щоб у неї було стільки ж дітей, як і у її матері, Кріс Дженнер. Вона вважає важливим, щоб у братів і сестер була невелика різниця у віці.

[ + – ] Весілля Кортні Кардаш'ян та Тревіса Баркера в Італії Фото: kourtneykardash

Окрім 10-річної Пенелопи, одна з клану Кардаш'ян виховує 12-річного сина Мейсона та 7-річну доньку Рейн.

Нагадаємо, Кортні Кардаш'ян розкритикували в мережі за те, що вона не дає своїм дітям картоплю-фрі.

Також Фокус писав про скандал навколо виховання дітей акторкою Крістіною Річчі, яка досі спить в одному ліжку з восьмирічним сином.