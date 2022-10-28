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Кортні Кардаш'ян зізналася, чому не пам'ятає свого весілля

Кортні Кардаш'ян, Кортні Кардаш'ян та тревіс баркер, Кортні Кардаш'ян весілля, сімейство Кардаш'ян
Фото: Getty Images | Кортні Кардаш'ян та Тревіс Баркер

Знаменитість навіть не пам'ятає, що в неї в руках був весільний букет.

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43-річна американська модель та теледіва Кортні Кардаш'ян зізналася, що не пам'ятає свого розкішного весілля. Про це пише CNN.

У новій серії реаліті-шоу про родину Кардаш'ян знаменитість зізналася, що у відповідальний день значно перебрала з алкоголем, тому пам'ятає церемонію у Лас-Вегасі лише уривками.

"Я навіть не пам'ятаю, як нам співав Елвіс, я не пам'ятаю, що в мене був якийсь букет", — зазначила дружина Тревіса Баркера.

Тоді закохані спонтанно вирішили організувати церемонію одруження у Лас-Вегасі після нагородження премією "Греммі". Молодят, за старою традицією цього місця, вінчав двійник Елвіса Преслі.

Втім, папараці також помітили нетверезий стан нареченої в цей день.

Кортні Кардаш'ян та Тревіс Баркер Fullscreen
Кортні Кардаш'ян та Тревіс Баркер
Фото: kourtneykardash

Кортні Кардаш'ян та Тревіс Баркер згодом зіграли ще одну церемонію у Санта-Барбарі. Проте і на цьому молодята не зупинилися, організувавши розкішне святкування в Портофіно, Італія.

Восени 2021 музикант зробив пропозицію своїй коханій на пляжі Монтесіто, Каліфорнія. До цього вони зустрічалися всього кілька місяців.

Кортні Кардаш'ян та Тревіс Баркер Fullscreen
Кортні Кардаш'ян та Тревіс Баркер
Фото: kourtneykardash

Нагадаємо, Кортні Кардаш'ян спить в одному ліжку з 10-річною донькою.

Також Фокус писав про вихід Кортні Кардаш'ян та Тревіса Баркера на Тижні моди в Нью-Йорку.