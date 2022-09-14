Кортні Кардаш'ян прийшла на Тиждень моди у Нью-Йорку у прозорому мереживі

Кортні прийшла у супроводі свого чоловіка Тревіса Баркера

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Кортні Кардаш'ян та Тревіс Баркер привернули до себе увагу напередодні, коли ефектно з'явилися на Тижні моди у Нью-Йорку. Про це пише Reality Titbit.

Молодята йшли подіумом показу Boohoo by Kourtney Kardashian, трималися за руки і посміхалися одне одному.

Кортні одягла мереживний чорний прозорий комбінезон під довгий шкіряний чорний плащ і чорні черевики, а Тревіс був у чорному жилеті, без сорочки. До образу додав темні джинси, черевики та сонцезахисні окуляри.

[ + – ] Кортні Кардаш'ян та Тревіс Баркер Фото: Getty Images

Поява Кортні та Тревіса була епічною, але шоу не обійшлося без невдач. Перегорів і запобіжник, показ довелося двічі зупиняти та перезапускати.

Варто зазначити, що у представленій колекції Boohoo by Kourtney Kardashian показали всі образи, які б носила Кортні: багато рокерських футболок, мережива, шкіри та чорного. Також деякі речі натхненні Тревісом та його гуртом Blink 182. Це був останній показ, присвячений співпраці Кортні та Boohoo.

Зараз Кортні Кардаш'ян розпочала нову співпрацю з Lemme Vitamins. Просуває жувальні вітаміни та харчові добавки.

Раніше Кортні розповіла, що її діти ніколи не їли шкідливої їжі. І особливо — картоплю-фрі. Втім, дієтологи сказали, що це не надто хороша позиція.