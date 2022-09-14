Кортни Кардашьян пришла на Неделю моды в Нью-Йорке в прозрачном кружеве

Кортни пришла в сопровождении своего мужа Трэвиса Баркера

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Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер привлекли к себе внимание накануне, когда эффектно появились на Неделе моды в Нью-Йорке. Об этом пишет Reality Titbit.

Молодожены шли по подиуму показа Boohoo by Kourtney Kardashian, держались за руки и улыбались друг другу.

Кортни надела кружевной черный прозрачный комбинезон под длинный черный кожаный плащ и черные ботинки, а Трэвис был в черном жилете, без рубашки. К образу добавил темные джинсы, ботинки и солнцезащитные очки.

[ + – ] Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер Фото: Getty Images

Появление Кортни и Трэвиса было эпическим, но шоу не обошлось без неудач. Перегорел и предохранитель, показ пришлось дважды останавливать и перезапускать.

Стоит отметить, что в представленной коллекции Boohoo by Kourtney Kardashian показали все образы, которые носила бы Кортни: много рокерских футболок, кружева, кожи и черного. Также некоторые вещи были вдохновлены Трэвисом и его группой Blink 182. Это был последний показ, посвященный сотрудничеству Кортни и Boohoo.

Сейчас Кортни Кардашьян начала новое сотрудничество с Lemme Vitamins. Продвигает жевательные витамины и пищевые добавки.

Ранее Кортни рассказала, что ее дети никогда не ели вредную еду. И особенно – картошку-фри. Впрочем, диетологи сказали, что это не слишком хорошая позиция.