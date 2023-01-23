Чоловік Кортні Кардаш'ян зробив татуювання з її очима (фото)

Тату з портретом коханої людини — це хоч і вкрай романтична витівка, проте далеко не завжди вдала.

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47-річний барабанщик гурту Blink-182 Тревіс Баркер продемонстрував своє нове татуювання. На фотографії, яку він опублікував у своєму Instagram-акаунті, музикант показав масивну тату з очима дружини Кортні Кардаш'ян, яку вирішив зробити у верхній частині стегна — над рештою всіх малюнків і написів. Про це пише PageSix.

І це не перша тату, яку хлопець зробив на честь дружини. За словами 43-річної теледіви, її улюблене татуювання – її ім'я на грудях чоловіка. Це тату Кардаш'ян набивала сама.

"О, привіт", — підписав пост Баркер. Кардашьян, у свою чергу, зробила репост фото чоловіка до себе на сторінку в соціальній мережі і додала GIF з моргаючими очима.

Фото: Instagram @travisbarker Фото: Instagram @travisbarker

Інтернет-користувачів, якщо не шокували, то сильно збентежили очі Кортні, зображені на нозі. А ось сама Кардаш'ян, судячи з фото, цілком задоволена таким знаком уваги.

Нагадаємо, пара одружилася в Санта-Барбарі у травні минулого року, а весілля молодята зіграли через тиждень у Портофіно. До весілля Кардаш'ян та Баркер багато років товаришували та почали зустрічатися лише у січні 2021 року.

Раніше Фокус писав, що Кортні Кардаш'ян зізналася, чому не пам'ятає свого весілля.