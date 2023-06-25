Вагітна Кортні Кардаш'ян розкрила стать майбутньої дитини (відео)

Зіркова пара відмовилася від гучних святкувань, організувавши гендер-паті для найближчих.

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44-річна зірка реаліті та бізнесвумен Кортні Кардаш'ян і її коханий, 47-річний американський музикант Тревіс Баркер, повідомили стать майбутньої дитини, опублікувавши спільний пост в Instagram.

На відео барабанщик гурту Blink 182 сидить за барабанною установкою, а зірка "Кардаш'ян" сидить у нього на колінах.

"Скажи мені, коли будеш готова", — каже дружині Баркер.

"Наш палій готовий?" — запитує він когось за кадром.

Потім музикант грає барабанний дріб, перш ніж конфетті вибухає в повітрі. Стрічки були блакитного кольору, що означає, що в пари буде хлопчик.

Кортні Кардаш'ян повідомила коханому про свою вагітність під час концерту його групи Blink-182. Знаменитість стрибала в натовпі фанатів на стадіоні в Лос-Анджелесі, тримаючи в руках плакат із великими чорними буквами, на якому було написано: "Тревісе, я вагітна!"

Кортні Кардаш'ян на концерті гурту Blink-182 Фото: Instagram kourtneykardash

Із 2006 по 2015 рік Кортні перебувала в цивільному шлюбі з бізнесменом Скоттом Дісіком. У Кортні та Скотта є троє дітей: 13-річний Мейсон, 10-річна Пенелопа та 8-річний Рейн. У Тревіса двоє дітей — 19-річний Лендон і 17-річна Алабама — від шлюбу з Шанною Моаклер.

Кортні Кардаш'ян Фото: Instagram kourtneykardash

У Кортні Кардаш'ян і Тревіса Баркера зав'язалися романтичні стосунки наприкінці 2020 року після майже десятирічної дружби. У лютому 2021 року вони офіційно оголосили про свої стосунки, а в жовтні того ж року побралися.

Кортні Кардаш'ян і Тревіс Баркер Фото: Instagram kourtneykardash

Раніше Фокус писав, що чоловік Кортні Кардаш'ян зробив татуювання з її очима.