Вагітна Кортні Кардаш'ян потрапила до лікарні: що відомо

Знаменитість подякувала лікарям за порятунок життя її майбутньої дитини.

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44-річна зірка реаліті та бізнесвумен Кортні Кардаш'ян потрапила до лікарні, де її терміново прооперували. У своєму Instagram-акаунті вона розповіла, що лікарі врятували життя її майбутній дитині.

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Стало відомо, що під час останнього триместру вагітності знаменитість потрапила до медзакладу, а її чоловік, 47-річний музикант Тревіс Баркер, навіть залишив європейський тур свого гурту Blink-182.

Кортні опублікувала чорно-біле фото, на якому вона й артист тримаються за руки на лікарняному ліжку.

"Я буду вічно вдячна моїм неймовірним лікарям за порятунок життя нашої дитини. Я безмежно вдячна своєму чоловікові, який примчав до мене з гастролей, щоб бути зі мною в лікарні і потім подбати про мене. І моїй мамі: спасибі, що тримала мене за руку", — написала зірка "Кардаш'ян" у підписі до публікації.

Потім Кортні розповіла, що, незважаючи на ускладнення під час вагітності, вона не була готова до того, що сталося.

"Як людина, у якої в минулому було три дійсно легких вагітності, я не була готова до страху термінової операції на плоді. Я не думаю, що хтось, хто не пережив подібну ситуацію, зможе зрозуміти це почуття страху. У мене з'явилося абсолютно нове розуміння і повага до мам, яким доводилося боротися за своїх дітей під час вагітності. Слава Богу. Вийти з лікарні з моїм малюком у животику і в безпеці було справжнісіньким благословенням", — підсумувала Кортні.

Кортні Кардаш'ян і Тревіс Баркер

Зараз Кортні почувається краще. Інсайдер повідомив, що зірка реаліті-шоу повернулася додому після того, як її сфотографували такою, що виходить із лікарні в районі Лос-Анджелеса зі своїм чоловіком.

Нагадаємо, у червні Кардаш'ян повідомила шанувальникам, що вона чекає на четверту дитину від свого другого чоловіка Тревіса Баркера. Оприлюднила радісну новину Кортні в незвичний спосіб — на концерті гурту Blink-182, у якому грає її коханий, вона стояла серед глядачів із плакатом із написом "Тревісе, я вагітна!".

Також Фокус писав, що Кортні Кардаш'ян розкрила стать майбутньої дитини.