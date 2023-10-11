Тренируйтесь утром: 5 упражнений для похудения, которые можно делать каждый день

Идеальное время для тренировок, которые помогут похудеть – это утро. Вот самые простые, но эффективные упражнения, которые помогут вам оставаться в форме.

Один из лучших способов начать день — это тренировка. Это поможет достичь ваших целей в похудении, а также даст колоссальный заряд энергии на весь день. Исследование, опубликованное в сентябре 2023 года в Национальной медицинской библиотеке США, показало, что люди, которые тренировались с 7 до 9 утра, могли лучше контролировать вес, чем те, кто пропотевал во второй половине дня или вечером. Итак, приготовьтесь сделать утреннюю зарядку для похудения. Об этом пишет Health Shots.

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Фото: Freepik

Утренние упражнения дают множество преимуществ, которые могут положительно повлиять как на физическое, так и на психическое благополучие. "Во-первых, это ускоряет обмен веществ, что приводит к увеличению сжигания калорий в течение дня и помогает в потере веса", — говорит Джашан Видж, тренер по здоровью и похудению. Утренние тренировки также помогают регулировать циркадные ритмы, обеспечивая постоянный цикл сна и бодрствования и потенциально улучшая качество сна. Кроме того, упражнения, сделанные утром, повышают выработку эндорфинов, улучшают настроение и снижают уровень стресса и беспокойства, задавая позитивный тон на весь день. Воздействие естественного света по утрам может помочь регулировать внутренние часы вашего тела, повышая бдительность и когнитивные функции.

Есть несколько эффективных утренних упражнений, которые помогут похудеть.

Джампинг Джек

Фото: Freepik

• Встаньте, поставив ноги близко друг к другу, а руки по бокам.

• Выполните быстрый прыжок, одновременно широко расставив ноги в стороны и подняв руки над головой.

• Вернитесь в исходное положение, снова подпрыгнув, сведя ноги вместе и опустив руки.

Подъем коленей

• Для выполнения этого упражнения встаньте, поставив ноги на ширине плеч.

• Начните бег трусцой на месте, при каждом шаге поднимая колени как можно выше. "Сохраняйте быстрый темп", — советует Видж.

Берпи

Фото: Freepik

• Начните с положения стоя, затем опуститесь в положение приседа, положив руки на пол и вытянув ноги в положение планки.

• Выполните отжимание, затем быстро верните ноги в положение приседа.

• Сделайте прыжок вверх и вытяните руки над головой.

Альпинист

• Начните с положения планки, положив руки под плечи.

• Поочередно подтягивайте колени к груди, совершая движение, напоминающее бег.

• Поддерживайте активный корпус и придерживайтесь одинакового темпа на протяжении всего упражнения.

Планка

Фото: Freepik

• Чтобы выполнить планку, начните с позиции отжимания, полностью выпрямив руки, локти зафиксированы, а пальцы ног поддерживают вес вашего тела.

• Убедитесь, что ваше тело находится на прямой линии от головы до пят, и удерживайте это положение как можно дольше.

Эти упражнения задействуют несколько групп мышц, повышают частоту сердечных сокращений и способствуют эффективному сжиганию калорий. Высокоинтенсивные упражнения, такие как прыжки и берпи, улучшают работу сердца и легких, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний. Эти упражнения способствуют общему развитию силы и выносливости. Регулярная практика может увеличить скорость обмена веществ, способствуя сжиганию калорий даже в состоянии покоя. Физические упражнения вызывают выброс эндорфинов, снижающих стресс, беспокойство и улучшающих настроение.

Разминка перед тренировкой

Сделайте правильную разминку и постепенно увеличивайте интенсивность и продолжительность по мере улучшения вашего уровня физической подготовки. Людям, имеющим проблемы с суставами или такие недуги, как артрит, следует проявлять осторожность при выполнении высокоэффективных упражнений, таких как прыжки и берпи, поскольку эти движения могут усилить дискомфорт в суставах и повысить риск травм. Женщинам с проблемами с сердцем или будущим мамам также следует сначала проконсультироваться с врачом.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.