Стилист рассказала, как правильно подобрать шапку на осень 2023

При покупке шапки следует учитывать ряд факторов: черты лица, тренды и объем головного убора.

С приходом холодов самое время не только пересмотреть свои жакеты, куртки и пальто, но и подобрать теплую, удобную и стильную шапку, которая защитит вашу голову от холода, а волосы – от перепадов температуры и погодных сюрпризов. Правильно выбрать головной убор – довольно непростая задача. Чтобы справиться с ней без проблем, персональный стилист Елена Шевченко дала несколько простых советов, которыми поделилась на своей странице в Instagram.

Чем крупнее лицо, тем свободнее и объемнее должна быть шапка.

"В идеале, чтобы между вами и шапкой свободно пролезало два пальца", – объясняет Елена.

Идеальный объем шапки – когда между ней и головой свободно проходят два пальца Фото: purpur.stylist

Если у вас курносый нос, пухлые щечки и округлая форма лица, лучше подбирать шапку с отворотом, поскольку однослойная шапка сделает лицо еще более объемным.

В случае, если лицо круглое или имеет много округлых черт (щеки, объем в подбородке, круглая форма), то обязательным является небольшой объем сверху.

"Чтобы шапка вроде бы немного вас "вытаскивала" (например бини)", – советует Шевченко.

Чем больше черты лица, тем крупнее должна быть вязка на шапке. Тонкие модели в таком случае не подходят Фото: purpur.stylist

Чем больше лицо, тем крупнее должна быть вязка на шапке. Трикотажные однослойные головные уборы точно не скорректируют крупные черты лица. В тренде – однотонная шапка плоской вязки, без помпонов, стразов, наклеек и прочего декора.

Шапки с обилием декора и помпонами в этом сезоне – в антитрендах Фото: purpur.stylist

"Минималистичная шапка – это наверное моя единственная рекомендация как зимней базовой базы, которая подходит большинству", – подчеркивает Елена.

При примерке шапки стилист настоятельно просит воздержаться от макияжа, а волосы собрать. Только так в полной мере можно оценить, как шапка будет выглядеть на самом деле.

"Ибо не каждый день вы краситесь и распускаете косы. А шапуля должна выглядеть прилично даже если вы не выспались, не позавтракали и хотите прибить первого, кто к вам утром обратится, потому что еще не выпили кофе", – резюмирует эксперт.

При покупке шапки стоит помнить и о том, кому она подходит.

"Девушкам, в лице которых много прямых линий, выразительные скулы, и мелкие черты лица. Потому что шапка округлая и объемная, мягкая. Поэтому на фоне такой фактуры "угловатое" личико выглядит гармонично", – подытожила Шевченко.

Покупая шапку, следует учитывать, кому она идет

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