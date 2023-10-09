Красный цвет и бантики: топ-7 трендов осени 2023 года, которые вам захочется примерить

Когда наступает осень и холодает, летние тренды уступают место осенним и в этом году они особенно привлекательны для тех, кто следит за тенденциями и хочет одеваться стильно.

Related video

Осенние модные тенденции 2023 года уже здесь, чтобы помочь нам нажать кнопку перезагрузки. Атмосфера этого сезона была названа так называемой "тихой роскошью", то есть высококачественными предметами капсульного гардероба, не привлекающими к себе излишнего внимания. Но это не совсем так, чего только стоит тренд на все оттенки красного. А особенно мода на насыщенный красный, который появлялся практически на каждом показе.

Во многом стиль осени 2023 минималистский, с высококачественным подходом к предметам первой необходимости — повседневным черным леггинсам, белым футболкам, осенним пальто, уютным свитерам — собранным в удобные и стильные ансамбли, которые можно носить на работу, и которые будут актуальны и зимой.

Три модных тренда на одном фото: красный цвет, деловой стиль и черное пальто Фото: Getty Images

На другом конце спектра изобиловали художественные принты, волшебные силуэты и блестящая обувь. И стиль 2010-х официально вернулся: основные хиты той эпохи, такие как баска и топы с открытыми плечами, прямо сейчас получили новую интерпретацию.

Фокус собрал самые модные тренды на осень 2023.

Красный цвет

Спросите любого дизайнера, и вы получите один и тот же ответ: цвет осени 2023 года — красный. В отличие от типичных приглушенных земляных тонов, которые вы ожидаете от осени, этот оттенок смелый и соблазнительный.

Независимо от того, какой оттенок вы выберете — ярко-красный, томатный, гранатовый — наряд в тон, начиная с пары красных туфель на плоской подошве, — самый простой способ заявить о себе в этом сезоне.

Свитер

Не уверены, что кто-нибудь когда-либо осознавал это раньше, но осень — отличное время, чтобы надеть свитер.

Такие бренды, как Bottega Veneta, Louis Vuitton и Victoria Beckham, продемонстрировали идеальные трикотажные изделия оверсайз, сочетающиеся с исключительно уютными аксессуарами, такими как леггинсы и зимние шарфы.

Если вам нужен последний знак, призывающий вас пополнить свою коллекцию джемперов в преддверии погоды, то вот он.

Деловой стиль

Даже если вы не работаете в офисе, у вас теперь появилась причина привнести немного делового стиля в свой образ. Настроение этой осени — фирменные вещи с изюминкой: узкие юбки-карандаши, удлиненные блузки с бантами, платья-блейзеры.

Модные показы буквально кричат о вайбах 1980-х с их подплечниками. Может, этот стиль вас и не привлечет, но всегда можно попробовать примерить новый блейзер, или пару осенних туфель.

Бантики

Тема детства сейчас в трендах, а ее величайшим символом являются банты.

Кокетливые, женственные и немного дерзкие бантики всех размеров могут превратить любую обычную одежду — платье, кардиган, повязку на голову — в моду с большой буквы.

Металл

То, что началось как летний микротренд, переросло в полномасштабную модный тренд на металлизированную обувь: кроссовки, туфли на каблуках, ботинки, балетки — что угодно.

Хотя на осенних подиумах было много золота, на данный момент актуальным цветом является серебро. Бейонсе даже попросила фанатов надеть серебристые наряды на заключительном этапе ее тура "Ренессанс".

Длинное черное пальто

Даже те, кто не следит за модой, согласятся, что длинное черное пальто никогда не будет плохой инвестицией на осень.

Их носят с водолазками, джинсами, платьями, и с любой обувью, которая подойдет для погоды. Никаких инсайдерских знаний или ноу-хау в области стиля не требуется: черное длинное пальто будет отлично смотреть со всем, с чем вы его будете сочетать.

Принты

Принты, достойные коллекционеров, появились на многих подиумах в этом сезоне: от элитных лошадей Стеллы Маккартни до платьев Loewe с изображениями других платьев. А Пако Рабанн совершил набег на творчество Дали ради своей коллекции.

Очевидно, что в этом сезоне мода тесно взаимосвязана с искусством, и оригинальные принты оригинально разбавляют осенний гардероб.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что джинсы-скинни возвращаются в моду.