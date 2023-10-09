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Стиль жизни Модные тренды 2023

Модные тренды 2023: с чем носить джинсы скинни, чтобы выглядеть всегда актуально

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Фото: Getty

Скинни – не менее базовая вещь гардероба, чем классические джинсы.

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Джинсам скинни едва ли не каждый сезон прочат забытье, однако они снова и снова возвращаются в моду, оставаясь на плаву достаточно долго. Украинский стилист Оксана Мацькив дала несколько рекомендаций, с чем сочетать этот предмет гардероба, чтобы выглядеть стильно и уместно. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram и представила несколько образов, среди которых каждая модница может выбрать что-то для себя.

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Добавьте объем

Поскольку джинсы скинни садятся плотно по фигуре, стилист советует прибавить объема за счет пышного верха или массивной обуви. А можно сочетать и то, и другое.

скинни, с чем носить скинни, модные тренды 2023, осень 2023 Fullscreen
Объем можно формировать как с помощью верха
Фото: oksana_matskivv/instagram
скинни, с чем носить скинни, модные тренды 2023, осень 2023 Fullscreen
так и массивной обуви
Фото: oksana_matskivv/instagram

Сочетание стилей

Джинсы скинни являются элементом кэжуального, классического гардероба. Поэтому, чтобы образ заиграл интересными красками, стоит его "приправить" чем-то интересным. "Специи" могут быть разные: драматические, романтические, озорные. Очень интересно смотрятся с джинсами скинни высокие сапоги, удлиненные жакеты с поясом, объемные свитера из мягких тканей.

скинни, с чем носить скинни, модные тренды 2023, осень 2023 Fullscreen
Широкие сапоги красиво смотрятся с джинсами скинни

Многослойность

По словам Мацькив, даже скинни можно носить с платьями, юбками, шортами. И несмотря, что такие ансамбли еще непривычны большинству модниц, это смотрится очень свежо и интересно.

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