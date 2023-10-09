Модні тренди 2023: з чим носити джинси скінні, щоб мати завжди актуальний вигляд

Скінні — не менш базова річ гардероба, ніж класичні джинси.

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Джинсам скінні ледь не щосезону пророкують забуття, проте вони знову і знову повертаються в моду, залишаючись на плаву досить довго. Українська стилістка Оксана Мацьків дала кілька рекомендацій, із чим поєднувати цей предмет гардероба, щоб мати стильний і доречний вигляд. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram і представила кілька образів, серед яких кожна модниця може обрати щось для себе.

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Додайте об'єм

Оскільки джинси скінні сідають щільно по фігурі, стиліст радить додати об'єму за рахунок пишного верху або масивного взуття. А можна поєднувати і те, й інше.

Об'єм можна формувати як за допомогою верху Фото: oksana_matskivv/instagram так і масивного взуття Фото: oksana_matskivv/instagram

Поєднання стилів

Джинси скінні є елементом кежуального, класичного гардероба. Тож, щоб образ заграв цікавими барвами, варто його "приправити" чимось цікавим. "Спеції" можуть бути різні: драматичні, романтичні, пустотливі. Дуже цікавий вигляд мають із джинсами скінні високі чоботи, подовжені жакети з поясом, об'ємні светри з м'яких тканин.

Широкі чоботи мають гарний вигляд із джинсами скінні

Багатошаровість

За словами Мацьків, навіть скінні можна носити з сукнями, спідницями, шортами. І незважаючи на те, що такі ансамблі ще незвичні більшості модниць, це має дуже свіжий і цікавий вигляд.

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