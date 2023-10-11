Пол Маккартни отметил 12-ю годовщину свадьбы с женой Нэнси Шевелл (фото)

Пара начала встречаться в 2007 году, а поженилась в октябре 2011 года в Лондоне.

В понедельник 81-летний британский певец, автор песен, рыцарь Британской империи, один из основателей и участников рок-группы The Beatles Пол Маккартни поздравил свою 63-летнюю жену Нэнси Шевелл с годовщиной свадьбы. Пара отметила 12 лет совместной жизни. Соответствующий пост он опубликовал в Instagram, сообщает Рeople.

"С юбилеем, моя любимая жена Нэнси. Давайте проведем отличный праздник, Пол", — написала звезда "Битлз" рядом с фотографией пары, прикрепив смайлик "сердечко".

Несколько друзей-знаменитостей в комментариях написали свои добрые пожелания. Британская модель Твигги написала: "С юбилеем, вы великолепная пара", а Рой Орбисон-младший прокомментировал это событие двумя блестящими смайликами.

История любви Пола Маккартни и Нэнси Шевелл

Маккартни и Шевелл начали встречаться в 2007 году после знакомства в Хэмптоне. Вскоре после этого легенда рока кратко прокомментировала их отношения, заявив: "Мне просто нравится быть влюбленным".

Пара обручилась в мае 2011 года и связала себя узами брака в октябре того же года на простой церемонии в ратуше Старого Мэрилебона в Лондоне. Дочь музыканта Стелла Маккартни разработала свадебные образы новобрачных по этому случаю. Среди гостей были Ринго Старр и жена Барбара Бах, а также вдова Джорджа Харрисона Оливия Харрисон.

Когда влюбленные покинули зал после свадьбы, Маккартни сказал толпе зрителей, что свадьба была "потрясающей", пошутив, что он чувствует себя "женатым".

Ранее в этом году Маккартни рассказал о том, что для него значит быть мужем: "Я рассматриваю это как просто попытку быть добрым к своей жене Нэнси и попытку быть внимательным и романтичным".

Маккартни также поделился, что ему нравится быть человеком, на которого "полагается" Шевелл.

"На самом деле, я очень горжусь тем, что являюсь там "парнем". И я знаю, что она благодарна. Такова моя роль как мужа: быть одновременно силой и романтикой. Я не думаю, что сознательно выбрал такой путь. Просто я так поступаю", — написал он.

Маккартни почтил память Джона Леннона

Помимо годовщины свадьбы, Маккартни отметил в понедельник еще один важный момент. 9 октября также является днем ​​рождения его покойного коллеги по группе и друга Джона Леннона.

Он почтил память Леннона, который умер в декабре 1980 года. В этом году ему исполнилось бы 83 года.

"Праздную день рождения моего замечательного друга и соратника @johnlennon ", — написал он в Instagram , поделившись черно-белым изображением Леннона.

10 октября сообщалось, что Кортни Кардашьян поздравила пасынка Баркера с днем рождения. Фотомодель Кортни Кардашьян опубликовала ролик с Лэндоном Баркером в ресторане.