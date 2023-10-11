Принц Гарри "переломил" оливковую ветвь примирения, которую протянул король Чарльз ІІІ, — эксперт

Ключевой точкой невозврата стали мемуары герцога Сассекского "Запасной", в которых он вынес на публику многие тайны королевской семьи.

Король Великобритании Чарльз ІІІ, похоже, пытался протянуть оливковую ветвь примирения своему младшему сыну, принцу Гарри, пытаясь заключить мир. Об этом пишет The Sun.

Но, по словам королевского эксперта Дункана Ларкомба, 39-летний герцог Сассекский "разломал пополам оливковую ветвь", не помирившись со своим отцом и братом, принцем Уильямом.

Недавно комментатор рассказал, что 74-летний монарх также якобы "наказывает" Гарри за то, что он написал в своих мемуарах "Запасной".

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Принц Гарри Фото: Getty

"Гарри сказал несколько очень обидных вещей о [королеве] Камилле, и все же король все равно будет переписываться со своим сыном, хоть и не напрямую", — заявил Ларкомб.

Автор книги "Принц Гарри: внутренняя история" продолжил: "Это действительно замечательно, потому что, когда Чарльз стал королем, он сказал, что любит Гарри и Меган, что было огромной оливковой ветвью, которую Гарри потом взял и разломал пополам".

Принц Гарри и принц Уильям Фото: Getty Images

Ларкомб отметил, что суверен поддерживает идею, что "если вы хотите увидеть меня, вам нужно договориться о встрече". Даже в случае с близкими людьми.

"Гарри придется пройти мимо серых костюмов, чтобы поговорить с отцом. Это очень противоречиво, но я считаю, что таким образом король незаметно наказывает своего сына", — заявил он.

Напомним, как сын принца Гарри Арчи отреагировал на первый снег.

Также Фокус писал о праздновании 39-го дня рождения принца Гарри.