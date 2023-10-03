В сети появились кадры первой реакции принца Арчи на снег – фото

Перед тем, как сложить с себя королевские обязанности, принц Гарри и Меган Марлк шесть недель провели в Канаде.

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Старший сын принца Гарри и Меган Маркл, четырехлетний принц Арчи, сейчас живет в солнечной Калифорнии, однако мальчик все же успел повидать снег, пишет Hello. В документальном сериале Netflix "Гарри и Меган" есть кадры, где шестимесячный ребенок сидит на санках, и его катает Меган.

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Прежде, чем переехать в Монтесито, пара некоторое время отдыхала в Канаде. Арчи было всего полгода, когда принц Гарри и Меган провели День Благодарения и Рождество в уединенном особняке на острове Ванкувер в конце 2019 года.

Кадры тех дней были включены в проект стримингового сервиса о королевских особах, который вышел на экраны еще в декабре прошлого года.

На домашних видео Арчи, тепло одетый в зимний комбинезон Mini Boden Panda, смотрит на заснеженную местность, сидя в красных деревянных санях.

Его мать не может сдержать смех и радостные возгласы, таща своего маленького сына по снегу.

Кадры были сделаны в Канаде, где мальчик был с родителями в 2019 году Фото: Netflix

Описывая время, проведенное семьей в Канаде, жена принца Гарри отметила:

"Мне просто нравилось находиться там. Там было так спокойно. Можно было передохнуть".

Меган Маркл и сама в восторге от зимней погоды Фото: Netflix

Решение Гарри и Меган взять шестинедельный отпуск и улететь в Канаду было принято до их заявления об отказе от общественных обязанностей членов королевской семьи в январе 2020 года.

В марте 2020-го они последний раз появились на публике в составе всей семьи, после чего улетели в США,

Ранее Фокус писал, что Меган Маркл может занять место сенатора Калифорнии Дайаны Файнштейн, которая скончалась в 90 лет.