Принц Гарри и Меган Маркл совершили тайную романтическую поездку в Португалию

Гарри и Меган провели три дня на Пиренейском полуострове, где, как сообщается, они также посетили королевского родственника.

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Герцог и герцогиня Сассекские продлили свое европейское турне ради романтического отдыха в Португалии. Об этом пишет PageSix.

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В частности, после Игр Непокоренных в Дюссельдорфе, Германия, основателем которых является принц Гарри, супруги полетели в Лиссабон.

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Затем они проехали час на юг до курорта CostaTerra Golf and Ocean Club, расположенного в прибрежном городе Мелидеш в регионе Алентежу. Пара на три дня становилась у кузины принца Гарри, принцессы Евгении, и ее мужа Джека Бруксбанка.

Евгения и Джек делят свою жизнь между Лондоном и Мелидешем после того, как в прошлом году супруг принцессы получил должность в сфере маркетинга и продаж на курорте.

42-летняя Меган и 39-летний Гарри предпочли не афишировать "романтический отдых ни в прессе, ни в социальных сетях", сообщил источник.

"Они прибыли в Португалию без детей и как только приземлились, направились в Алентежу, а точнее в Мелидеш", — говорит инсайдер.

Ранее Фокус писал, что Меган Маркл и принц Гарри посетили благотворительный вечер Кевина Костнера.