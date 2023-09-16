Принц Гарри наградил "Тайру" на Играх Непокоренных-2023 (фото)

Украинская парамедик, которая попала в российский плен в Мариуполе в марте 2022 года, получила "серебро" в соревнованиях по плаванию.

Related video

Принц Гарри и Меган Маркл наградили украинского парамедика Юлию Паевскую "Тайру" во время седьмого дня Игр Непокоренных-2023 в Дюссельдорфе, Германия. Об этом пишет Daily Mail.

Королевская пара вручала медали финалистам соревнований по плаванию, среди которых была украинка "Тайра". Сын короля Великобритании Чарльза III обнял парамедика, которая провела несколько месяцев в российском плену, и вручил ей награду. Украинка стояла, закутавшись в сине-желтый флаг.

Важно

"Исключительное мужество": парамедик Тайра стала лауреаткой премии Госдепа США

"Тайра" должна была участвовать в прошлогодних играх в Гааге в Нидерландах, однако в то время была в плену у россиян после блокады Мариуполя.

Ее освободили через три месяца, и на этой неделе украинка добилась успеха в соревнованиях для раненых военных и ветеранов, где выиграла серебряную медаль.

Принц Гарри наградил "Тайру" серебряной медалью по плаванию Фото: Getty Images

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Юлия Паевская имеет награду "Народного Героя Украины". Она, будучи дизайнером, во время Революции Достоинства 2013 года переквалифицировалась в медика, а затем отправилась на Донбасс.

Принц Гарри наградил "Тайру" серебряной медалью по плаванию Фото: Getty Images

В этот день Меган Маркл появилась в нежно-пастельном ансамбле, надев брюки, тренч и белый топ.

Соревнования "Игры Непокоренных" принц Гарри основал в 2014 году.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл поддержали украинских воинов в Дюссельдорфе.

Также Фокус писал о возвращении Юлии Паевской из плена в июне 2022 года.