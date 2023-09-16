Принц Гаррі нагородив "Тайру" на Іграх Нескорених-2023 (фото)

Українська парамедикиня, яка потрапила до російського полону у Маріуполі в березні 2022 року, здобула "срібло" в змаганнях з плавання.

Related video

Принц Гаррі та Меган Маркл нагородили українську парамедикиню Юлію Паєвську "Тайру" під час сьомого дня Ігор Нескорених-2023 у Дюссельдорфі, Німеччина. Про це пише Daily Mail.

Королівська пара вручала медалі фіналістам змагань з плавання, серед яких була українка "Тайра". Син короля Великобританії Чарльза ІІІ обійняв парамедикиню, яка провела кілька місяців у російському полоні, та вручив їй нагороду. Українка стояла, закутавшись у синьо-жовтий прапор.

Важливо

"Виняткова мужність": парамедикиня Тайра стала лауреаткою премії Держдепу США

"Тайра" повинна була брати участь у минулорічних іграх у Гаазі в Нідерландах, проте в той час була в полоні в росіян після блокади Маріуполя.

Її звільнили через три місяці, і цього тижня українка досягла успіху в змаганнях для поранених військових та ветеранів, де виграла срібну медаль.

Принц Гаррі нагородив "Тайру" срібною медаллю з плавання Фото: Getty Images

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Юлія Паєвська має відзнаку "Народного Героя України". Вона, бувши дизайнеркою, під час Революції Гідності 2013 року перекваліфікувалася в медикиню, а згодом відправилася на Донбас.

Принц Гаррі нагородив "Тайру" срібною медаллю з плавання Фото: Getty Images

Цього дня Меган Маркл зʼявилася в ніжно-пастельному ансамблі, одягнувши штани, тренч та білий топ.

Змагання "Ігри Нескорених" принц Гаррі започаткував у 2014 році.

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл підтримали українських воїнів у Дюссельдорфі.

Також Фокус писав про повернення Юлії Паєвської з полону у червні 2022 року.