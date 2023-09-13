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Принц Гаррі та Меган Маркл підтримали українських воїнів (фото)

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Фото: Getty Images | Принц Гаррі та Меган Маркл на Іграх Нескорених 2023 року

Герцоги Сассекські проводять змагання для поранених військових у Німеччині.

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Принц Гаррі підтримав українських воїнів на Іграх Нескорених 2023 у Дюссельдорфі, Німеччина. Про це пише Daily Mail.

Герцог Сассекський був сфотографований, коли допомагав пересуватися звільненому з російського полону Дмитрові Полов'яну. Український захисник потрапив додому в жовтні 2022 року. Уродженець Квасилова воював на Херсонському напрямку. Воїн був поранений і паралізований, проте не здається і бере участь у змаганнях, які заснував син британського короля Чарльза III у 2014 році.

Дмитро представляє Україну в збірній з баскетболу на візках.

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Принц Гаррі та Дмитро Половян Fullscreen
Принц Гаррі та Дмитро Половян
Фото: Getty Images

Зокрема, спадкоємець престолу став на коліно біля українського військового, який втратив ноги. За даними видання "Ґрунт", у перший день Ігор Нескорених українці здобули 6 медалей: одне "золото", три "срібла" та дві "бронзи".

Спортсмени змагалися в легкій атлетиці, пауерліфтингу, а також зіграли перші матчі з регбі на візках.

Принц Гаррі

Згодом, коли до принца Гаррі приєдналася дружина Меган Маркл, їх разом помітили з українським парамедиком Юлією Паєвською (Тайра). Герцогиня Сассекська тримала за руку українку, яка перебувала у візку.

"Тайра" потрапила у ворожий полон під час облоги Маріуполя в березні 2022 року. Її звільнили через три місяці.

Принц Гаррі, Меган Маркл і "Тайра" Fullscreen
Принц Гаррі, Меган Маркл і "Тайра"
Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц Гаррі вшанував пам'ять покійної королеви Єлизавети II в першу річницю її смерті.

Також Фокус писав про виступ Меган Маркл на Іграх Нескорених 2023.