Парамедикиня Тайра записала перше відео після визволення з полону

"Усі ми будемо вдома, як удома зараз я, дякую", — сказала в ролику Юлія Паєвська, подякувавши президентові за організацію процесу звільнення.

Юлія "Тайра" Паєвська записала перше відеозвернення після визволення з російського полону. Про це повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко.

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У відеоролику парамедикиня подякувала президентові України Володимиру Зеленському за організацію її звільнення з полону.

"Я завжди вірила, що це так і буде. І всі, хто перебуває зараз по той бік, знають, що все вийде. Усі ми будемо вдома, як удома зараз я, дякую", — сказала Юлія Паєвська.

Чим відома парамедикиня Тайра?

Юлія Паєвська до початку війни у 2014 році займалася дизайном, керамікою, рекламою. Після її початку стала волонтеркою та парамедикинею. Перші перев'язки вона вчилася робити ще в школі. Місцева медсестра цього навчала.

Із 1 грудня 2013 року стала медиком на Майдані, а з березня-квітня стала тренеркою, а потім і парамедикинею на Донбасі. Тайра очолила групу медиків, яка отримала назву "Ангели Тайри", пише "НВ".

Із початком повномасштабного російського вторгнення Юлія працювала в Маріуполі. Вона допомагала пораненим бійцям і цивільним в оточеному місті. 16 березня її захопили в полон російські окупанти. З того часу про неї нічого не було відомо.

Рідні Тайри говорили, що в неї астма, два протези в тазових суглобах, а також видалена щитовидна залоза, тому вона постійно має приймати гормональні препарати.

За час перебування в полоні журналісти Assotiated Press отримали флешку з камери, яку носила Тайра. На них знято жорстокі моменти з її роботи в Маріуполі.

Нагадаємо, у вечірньому зверненні 17 червня Володимир Зеленський повідомив про звільнення з полону Юлії Паєвської.

16 березня екснардепка Оксана Корчинська розповіла, що українська волонтерка та парамедикиня Тайра потрапила в полон до росіян разом із водієм. За її словами, це сталося в момент, коли Паєвська виїжджала для надання допомоги постраждалим під час обстрілу Маріуполя.