Парамедик Тайра записала первое видео после освобождения из плена

"Все мы будем дома, как дома сейчас я, спасибо", — сказала в ролике Юлия Паевская, поблагодарив президента за организацию процесса освобождения.

Юлия "Тайра" Паевская записала первое видеообращение после освобождения из российского плена. Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко.

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В видеоролике парамедик поблагодарила президента Украины Владимира Зеленского за организацию ее освобождение из плена.

"Я всегда верила, что это так и будет. И все, кто находится сейчас по ту сторону, знают, что все получится. Все мы будем дома, как дома сейчас я, спасибо", — сказала Юлия Паевская.

Чем известна парамедик Тайра?

Юлия Паевская до начала войны в 2014 году занималась дизайном, керамикой, рекламой. После ее начала стала волонтером и парамедиком. Первые перевязки она училась делать еще в школе. Местная медсестра этому обучала.

С 1 декабря 2013 стала медиком на Майдане, а с марта-апреля стала тренером, а затем и парамедиком на Донбассе. Тайра возглавила группу медиков, получившую название "Ангелы Тайры", пишет "НВ".

С началом полномасштабного российского вторжения Юлия работала в Мариуполе. Она помогала раненым бойцам и гражданским в осажденном городе. 16 марта ее захватили в плен российские оккупанты. С тех пор о ней ничего не было известно.

Родные Тайры говорили, что у нее астма, два протеза в тазовых суставах, а также удалена щитовидная железа, поэтому она постоянно должна принимать гормональные препараты.

За время нахождения в плену журналисты Assotiated Press получили флешку с камеры, которую носила Тайра. На них запечатлены жестокие моменты с ее работы в Мариуполе.

Напомним, в вечернем обращении 17 июня Владимир Зеленский сообщил об освобождении из плена Юлии Паевской.

16 марта экс-нардеп Оксана Корчинская рассказала, что украинская волонтерка и парамедик Тайра попала в плен к россиянам вместе с водителем. По ее словам, это произошло в момент, когда Паевская выезжала для оказания помощи пострадавшим при обстреле Мариуполя.