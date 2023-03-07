"Виняткова мужність": парамедикиня Тайра стала лауреаткою премії Держдепу США

У США наголосили, що Юлія Паєвська відмовилася мовчати про злочини російських окупантів і після звільнення переконливо виступала за українську демократію.

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Юлія "Тайра" Паєвська стала однією з 11 лауреаток премії Державного департаменту Сполучених Штатів "Міжнародні жінки за мужність" (IWOC) 2023 року. Про це 6 березня повідомили у пресслужбі відомства.

Повідомляється, що держсекретар Ентоні Блінкен та перша леді США Джилл Байден проведуть у Білому домі щорічну церемонію вручення премії у середу, 8 березня.

У Держдепі номінували Юлію Паєвську за "виняткову моральну та фізичну мужність".

"Юлія "Тайра" Паєвська проявила виняткову моральну та фізичну мужність, захищаючи Україну від безперервної російської агресії. Вона надавала медичну допомогу учасникам української Революції Гідності у 2013 році, а як керівниця "Ангелів Тайри", волонтерського підрозділу парамедиків, проводила лінії фронту на Донбасі з 2014 до 2018 р. Пані Паєвська найбільш відома своєю роботою з таємної зйомки та контрабанди відеоматеріалів, що документують звірства, здійснені російськими військами в Маріуполі", — йдеться у пресрелізі.

Чим відома парамедикиня Тайра

Окупанти затримали Юлію "Тайру" Паєвську 16 березня 2022 року, коли вона намагалася провести евакуацію жінок і дітей із Маріуполя до Запоріжжя. Вона потрапила в полон, хоча мала статус некомбатанта — людину, яка входить до складу ЗСУ, але не воює.

Тайра провела у російському полоні три місяці. Окупанти кинули її в крихітну камеру із 22 іншими жінками. За час ув'язнення вона зазнавала тортур, побиття. За три місяці Паєвська втратила 20 кілограмів.

"Ба більше, кремлівські пропагандисти хибно охрестили її на міжнародному рівні фашисткою та воєнною злочинницею. Проте пані Паєвська відмовилася мовчати і після звільнення переконливо виступала за українську демократію та незалежність як удома, так і за кордоном", — йдеться у пресрелізі Держдепу США.

Нагадаємо, у грудні минулого року Юлія "Тайра" Паєвська разом із першою леді України Оленою Зеленською увійшли до рейтингу BBC "100 жінок 2022 року".

Раніше, 15 вересня, The Guardian повідомляв, що Юлія "Тайра" Паєвська дала свідчення перед Гельсінською комісією про звірства російських окупантів у Маріуполі. Зокрема парамедикиня розповіла про перебування у російському полоні та про те, як проходила блокада Маріуполя.

У червні минулого року Юлія Паєвська опублікувала подробиці перебування у російському полоні після звільнення. Парамедикиня розповіла, що важила на той момент 50 кілограмів.

18 червня Юлія "Тайра" Паєвська записала перше відеозвернення після звільнення з російського полону.