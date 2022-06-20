Ні передач, ні інформації, ні ліків: парамедикиня Тайра про перебування у російському полоні

За словами Юлії Паєвської, вона почувається дуже виснажено і погано виглядає. Нині її вага впала до 50 кг.

Юлія "Тайра" Паєвська опублікувала подробиці перебування у російському полоні після звільнення. Публікація розміщена у Фейсбуці.

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Як пише парамедикиня, поки що вона не робитиме селфі, тому що надто виснажена і погано виглядає. Вона тепер важить близько 50 кг. Проте їй допомагають найкращі лікарі, тому вона незабаром знову повернеться до ладу.

"Необхідно домогтися, щоб усі полонені були захищені міжнародною конвенцією з прав людини, тому що коли ми там — ми абсолютно безправні як раби. Жодних передач нам не дають, жодної інформації про сім'ю у нас немає, лікарська допомога недоступна. Умови утримання нагадують концтабір, і я б не дуже здивувалася, опинившись одного разу в газенвагені. І я не жартую, на жаль", — розповіла Тайра.

При цьому Паєвська додала, що це лише малий відсоток того, що відбувається за лінією зіткнення. Тема полонених дуже гостра та болісна. Вона висловлює необхідність у визволенні всіх військовополонених, а також розробці системи контролю та алгоритму обмінів.

Своє звільнення парамедикиня назвала чудом Господнім, тому знову подякувала всім, хто причетний до її обміну.

Нагадаємо, 18 червня Тайра записала перше відео після звільнення з полону.

16 березня екснардепка Оксана Корчинська розповіла, що українська волонтерка та парамедикиня Тайра потрапила в полон до росіян разом із водієм у Маріуполі. Про її звільнення розповів Зеленський 17 червня у своєму вечірньому зверненні.