Ни передач, ни информации, ни лекарств: парамедик Тайра о нахождении в российском плену

По словам Юлии Паевской, она себя чувствует очень истощенно и плохо выглядит. Ныне ее вес упал до 50 кг.

Юлия "Тайра" Паевская опубликовала подробности нахождения в российском плену после освобождения. Публикация размещена в Фейсбуке.

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Как пишет парамедик, пока что она не будет делать селфи, так как слишком истощена и плохо выглядит. Она теперь весит около 50 кг. Однако ей помогают лучшие врачи, поэтому она скоро снова вернется в строй.

"Необходимо добиться, чтобы все пленники были защищены международной конвенцией по правам человека, потому что когда мы там – мы совершенно бесправны как рабы. Никаких передач нам не дают, никакой информации о семье у нас нет, врачебная помощь недоступна Условия содержания напоминают концлагерь, и я бы не очень удивилась оказавшись однажды в газенвагене. И я не шучу, к сожалению", — рассказала Тайра.

При этом Паевская добавила, что это лишь малый процент того, что происходит за линией столкновения. Тема пленных очень остра и болезненная. Она выражает необхидмость в освобождении всех военнопленных, а также разработке системы контроля и алгоритма обменов.

Свое освобождение парамедик назвала чудом Господним, поэтому снова поблагодарила всех, кто причастен к ее обмену.

Напомним, 18 июня Тайра записала первое видео после освобождения из плена.

16 марта экс-нардеп Оксана Корчинская рассказала, что украинская волонтерка и парамедик Тайра попала в плен к россиянам вместе с водителем в Мариуполе. Об ее освобождении рассказал Зеленский 17 июня в своем вечернем обращении.