"Исключительное мужество": парамедик Тайра стала лауреаткой премии Госдепа США

В США отметили, что Юлия Паевская отказалась молчать о преступлениях российских оккупантов и после освобождения убедительно выступала за украинскую демократию.

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Юлия "Тайра" Паевская стала одной из 11 лауреаток премии Государственного департамента Соединенных Штатов "Международные женщины за мужество" (IWOC) 2023. Об этом 6 марта сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что госсекретарь Энтони Блинкен и первая леди США Джилл Байден проведут в Белом доме ежегодную церемонию вручения премии в среду, 8 марта.

В Госдепе номинировали Юлию Паевскую за "исключительное моральное и физическое мужество".

"Юлия "Тайра" Паевская проявила исключительное моральное и физическое мужество, защищая Украину от непрекращающейся российской агрессии. Она оказывала медицинскую помощь участникам украинской Революции достоинства в 2013 году, а в качестве руководителя "Ангелов Тайры", волонтерского подразделения парамедиков, проводила тактическую медицинскую подготовку на линии фронта на Донбассе с 2014 по 2018 год. Госпожа Паевская наиболее известна своей работой по тайной съемке и контрабанде видеоматериалов, документирующих зверства, совершенные российскими войсками в Мариуполе", — говорится в пресс-релизе.

Чем известна парамедик Тайра

Оккупанты задержали Юлию "Тайру" Паевскую 16 марта 2022 года, когда она пыталась провести эвакуацию женщин и детей из Мариуполя в Запорожье. Она попала в плен, хотя имела статус некомбатанта — человека, который входит в состав ВСУ, но не воюет.

Тайра провела в российском плену три месяца. Оккупанты бросили ее в крошечную камеру с 22 другими женщинами. За время заключения она подвергалась пыткам, избиениям. За три месяца Паевская потеряла 20 килограммов.

"Более того, кремлевские пропагандисты ложно окрестили ее на международном уровне фашисткой и военной преступницей. Однако госпожа Паевская отказалась молчать и после освобождения убедительно выступала за украинскую демократию и независимость как дома, так и за рубежом", — говорится в пресс-релизе Госдепа США.

Напомним, в декабре прошлого года Юлия "Тайра" Паевская вместе с первой леди Украины Еленой Зеленской вошли в рейтинг BBC "100 женщин 2022 года".

Ранее, 15 сентября, The Guardian сообщал, что Юлия "Тайра" Паевская дала показания перед Хельсинской комиссией о зверствах российских оккупантов в Мариуполе. В частности парамедик рассказала о пребывании в российском плену и о том, как проходила блокада Мариуполя.

В июне прошлого года Юлия Паевская опубликовала подробности нахождения в российском плену после освобождения. Парамедик рассказала, что весила на тот момент 50 килограммов.

18 июня Юлия "Тайра" Паевская записала первое видеообращение после освобождения из российского плена.