Медик "Тайра" дала показания о зверствах ВС РФ в Мариуполе перед Хельсинкской группой

По словам парамедика, российские солдаты пытали военных, избивали гражданских, а также целенаправленно уничтожали Мариуполь ударами по госпиталям и живым домам.

Related video

Юлия "Тайра" Паевская дала показания перед Хельксинской комиссией о пребывании в российском и о том, как проходила блокада Мариуполя. Об этом сообщает The Guardian.

Юлия Паевская в марте была захвачена российскими оккупантами в плен, где находилась долгие три месяца. 15 сентября она дала показания перед американскими законодателями, рассказав о пережитом опыте. Известной медик-доброволец стала тем, что незадолго до попадания в плен она передала журналистам Associated Press кадры со своей камерой, которые облетели весь мир.

В ходе своего выступления она перечисляла многочисленные зверства оккупантов, которые она видела своими глазами будучи в плену. Она также отметила, что российские войска с особенной ненавистью относились к бойцам полка "Азов" и батальона "Айдар".

В плену ВС РФ избивали украинского пленного три часа, затем бросили его в подвал, как мешок. К нему наведались вновь лишь через день. Заключенные в своих камерах умирают в долгих муках от пыток, от отсутствия медицинской помощи. Все, что они чувствовали — это издевательства и постоянные побои.

По словам Паевской, российские войска уничтожали полумиллионный Мариуполь. Наносили удары авиации по больницам, по жилым кварталам: "город гибнул на моих глазах". Также "Тайра" рассказала о бесконечном ужасе, который происходил на улицах Мариуполя.

Постоянные обстрелы, полицейские, которые выносят из-под завалов изуродованные тела людей, рагразрабленные дома, трупы людей, горящие машины с людьми внутри. В госпиталях заканчивались препараты. Люди набирали воду из луж. Собаки бегали по улицам с оторванными человеческими конечностями.

В плену оккупанты заставляли раздеться узников, которых они затем медленно убивали. Для этого у них были специально заготовленные пыточные камеры.

[ + – ] Полная версия выступления "Тайры"

Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе или Хельсинкская группа — это американская независимая организация, которая следит за соблюдением Хельсинкских соглашений и укрепляет безопасность, продвигая права человека и демократии.

Напомним, 16 марта экс-нардеп Оксана Корчинская рассказала, что украинская волонтерка и парамедик Тайра попала в плен к россиянам вместе с водителем. Ее освободили из плена 17 июня.