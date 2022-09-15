Медикиня "Тайра" дала свідчення про звірства ЗС РФ у Маріуполі перед Гельсінкською групою

За словами парамедикині, російські солдати катували військових, били цивільних, а також цілеспрямовано знищували Маріуполь ударами по шпиталях та житлових будинках.

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Юлія "Тайра" Паєвська дала свідчення перед Гельсінською комісією про перебування в російському полоні та про те, як проходила блокада Маріуполя. Про це повідомляє The Guardian.

Юлію Паєвську у березні захопили російські окупанти в полон, де вона перебувала довгі три місяці. 15 вересня вона дала свідчення перед американськими законодавцями, розповівши про пережитий досвід. Відомою медик-доброволець стала тим, що незадовго до потрапляння в полон вона передала журналістам Associated Press кадри зі своєї камери, які облетіли весь світ.

Під час свого виступу вона перераховувала численні звірства окупантів, які вона бачила на власні очі, будучи в полоні. Вона також зазначила, що російські війська з особливою ненавистю ставилися до бійців полку "Азов" та батальйону "Айдар".

У полоні ЗС РФ били українського полоненого три години, потім кинули його в підвал, як мішок. До нього навідалися лише через день. Ув'язнені у своїх камерах помирали у довгих муках від тортур, від відсутності медичної допомоги. Все, що вони відчували — це знущання та постійні побої.

За словами Паєвської, російські війська знищували півмільйонний Маріуполь. Наносили удари авіації по лікарням, житловим кварталам: "місто гинуло на моїх очах". Також "Тайра" розповіла про нескінченний жах, який відбувався на вулицях Маріуполя.

Постійні обстріли, поліцейські, які виносять з-під завалів понівечені тіла людей, розкрадені будинки, трупи людей, машини, що горіли з людьми всередині. У шпиталях закінчувалися препарати. Люди набирали воду з калюж. Собаки бігали вулицями з відірваними людськими кінцівками.

У полоні окупанти змушували роздягнутися в'язнів, яких вони потім повільно вбивали. Для цього вони мали спеціально заготовлені тортури.

[ + – ] Повна версія виступу "Тайри"

Комісія з безпеки та співробітництва в Європі або Гельсінська група — це американська незалежна організація, яка стежить за дотриманням Гельсінських угод та зміцнює безпеку, просуваючи права людини та демократії.

Нагадаємо, 16 березня екснардепка Оксана Корчинська розповіла, що українська волонтерка та парамедикиня Тайра потрапила в полон до росіян разом із водієм. Її звільнили з полону 17 червня.